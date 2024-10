Izvanredno stanje i mjere od poplava u Karlovcu: 'Izazovno je. Nema spavanja ovu noć'

Posljednji podaci Hrvatski voda kažu kako je na Kupi u Karlovcu vodostaj u 18 sati bio 816 cm, te su proglašene izvanredne mjere obrane od poplava. Izvanredno stanje obrane od poplava proglašeno je na Korani u Karlovcu, gdje je vodostaj u 18 sati bio 780 cm.

- Nažalost dogodilo nam se to da na Hidroelektrani Lešće nisu mogli držati vodu na akumulaciji nego su morali pustiti preko preljeva. To je rijekom Dobrom još 50 dodatnih kubika u sekundi dotoka na rijeku Kupu i to nam je diglo na tih 20-ak centimetara. Očekujemo kroz kojih sat još 10-ak centimetara može biti porast - rekao nam je Tomislav Novosel iz Hrvatskih voda.

Dodao je i kako će situacija biti bolja za razliku od prošle godine.

- Sutra će krenuti osjetnije padati razina vode, prekosutra će se sve zaboravit - zaključio je Novosel.

Da je u Karlovcu 'izazovno' rekla nam je i Ljiljana Zoroja iz Grada Karlovca.

- Taj vrhunac još nije stigao do Karlovca, on još putuje. Sve što se moglo je napravljeno. Poplavit će ono što nema sustav obrane od poplava. Očito nema spavanja ovu noć - rekla nam je Zoroja.