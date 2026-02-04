Niz cesta oko kampusa je zatvoren, lokalna policija je osigurala područje, a studenti su dobili obavijest da izbjegavaju određene dijelove kampusa
OGLASILI SE SA SVEUČILIŠTA
Užas na engleskom sveučilištu: Mladić ubijen nožem, policija je uhitila jednog osumnjičenog
Sveučilište De Montfort u Leicesteru je u blokadi zbog napada nožem u kojem je jedan mladić preminuo. Policija je uhitila 18-godišnjaka za kojeg sumnjaju da je povezan s cijelim incidentom. prenosi BBC.
- Svjesni smo vrlo ozbiljnog incidenta na našem kampusu. Naše su misli sa svima pogođenima onim što se dogodilo. Pružamo izravnu podršku studentima i osoblju koji su svjedočili incidentu - izjavio je glasnogovornik sveučilišta.
Niz cesta oko kampusa je zatvoren, lokalna policija je osigurala područje, a studenti su dobili obavijest da izbjegavaju određene dijelove kampusa.
