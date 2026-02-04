Obavijesti

OGLASILI SE SA SVEUČILIŠTA

Užas na engleskom sveučilištu: Mladić ubijen nožem, policija je uhitila jednog osumnjičenog

Užas na engleskom sveučilištu: Mladić ubijen nožem, policija je uhitila jednog osumnjičenog
ILUSTRACIJA | Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

Niz cesta oko kampusa je zatvoren, lokalna policija je osigurala područje, a studenti su dobili obavijest da izbjegavaju određene dijelove kampusa

Sveučilište De Montfort u Leicesteru je u blokadi zbog napada nožem u kojem je jedan mladić preminuo. Policija je uhitila 18-godišnjaka za kojeg sumnjaju da je povezan s cijelim incidentom. prenosi BBC.

- Svjesni smo vrlo ozbiljnog incidenta na našem kampusu. Naše su misli sa svima pogođenima onim što se dogodilo. Pružamo izravnu podršku studentima i osoblju koji su svjedočili incidentu - izjavio je glasnogovornik sveučilišta.

ULOGA U AFGANISTANU Trump prvo uvrijedio Britance, pa hvalio nakon Starmerove reakcije: 'Vrlo hrabri vojnici'
Trump prvo uvrijedio Britance, pa hvalio nakon Starmerove reakcije: 'Vrlo hrabri vojnici'

Niz cesta oko kampusa je zatvoren, lokalna policija je osigurala područje, a studenti su dobili obavijest da izbjegavaju određene dijelove kampusa.

