Trump prvo uvrijedio Britance, pa hvalio nakon Starmerove reakcije: 'Vrlo hrabri vojnici'

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je pohvalio ulogu britanskih vojnika u ratu u Afganistanu, nakon što je u četvrtak izjavio da su saveznici NATO-a ostali "malo izvan prvih crta bojišnice", što je britanski premijer Keir Starmer ocijenio kao "uvredljivo".

"VELIKI i VRLO HRABRI vojnici Ujedinjenog Kraljevstva uvijek će stajati uz Sjedinjene Američke Države! U Afganistanu je poginulo 457 ljudi, mnogi su teško ranjeni, a bili su među najvećim ratnicima. To je veza prejaka da bi se ikada prekinula", izjavio je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social.

U intervjuu u četvrtak za američki kanal Fox News, američki predsjednik kritizirao je ulogu drugih zemalja članica NATO-a tijekom 20-godišnjeg sukoba, tvrdeći da ih Sjedinjene Države "nikada nisu trebale".

„Reći će da su poslali trupe u Afganistan... i to je istina, ali su ostali malo podalje, malo dalje od prvih crta bojišnice“, rekao je, misleći na intervenciju međunarodne koalicije predvođene SAD-om poduzete kako bi protjerala Al-Qaidu iz njezinih afganistanskih uporišta nakon napada na SAD 11. rujna 2001.

Nakon tjedna pojačanih napetosti oko Grenlanda, ove su izjave otvorile novi front između Washingtona i njegovih saveznika i izazvale oštre kritike u Europi. Negodovanje je bilo posebno snažno u Velikoj Britaniji, zemlji koja je pretrpjela drugi najveći broj žrtava u Afganistanu (457 ubijenih vojnika) nakon Sjedinjenih Država (2400).

„Smatram da su izjave predsjednika Trumpa uvredljive i iskreno užasne i ne čudi me što su prouzročile toliku patnju obiteljima poginulih ili ranjenih“ u Afganistanu, rekao je premijer Keir Starmer britanskoj televiziji.

„Da sam izgovorio te riječi, sigurno bih se ispričao“, dodao je čelnik laburista, odajući počast britanskim vojnicima poginulim ili ranjenim u Afganistanu.

AFP navodi da je, daleko od isprike i bez izravnog odgovora na ove primjedbe, Bijela kuća isprva, u izjavi poslanoj agenciji, odgovorila da su „Sjedinjene Države učinile više za NATO nego bilo koja druga zemlja“.