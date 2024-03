Izvede li trik i izađe na izbore za EU parlament, Zoran Milanović može postaviti jumbo plakate

Ne smije biti na listi, ne može reći da je kandidat za premijera, SDP ga ne smije isticati kao takvog, ne može biti na promidžbenim materijalima za parlamentarne izbore niti smije dolaziti na predizborne skupove. Ali može u kampanju 9. travnja, svega osam dana prije izbora, jer tad na snagu stupa odluka o datumu izbora za Europski parlament, na kojima se Zoran Milanović može kandidirati.

- Ovo više nije ustavno pravo jer je tako postavljeno, to je moguće. Ovo su dalje političke utakmice i igre. Da, sve može. Inače se na europskim izborima treba raspravljati o europskim temama, ali tko može reći nekome o čemu će pričati u kampanji? Ti možeš pričati što god, samo trebaš reći da si kandidat na europskim izborima - objašnjava profesorica Sanja Barić.

Dakle, nitko mu ne brani da u kampanji za europske izbore napada Vladu i zapravo vodi kampanju za parlamentarne izbore, lijepi plakate, dijeli letke, obilazi gradove i nagovara ljude da glasuju za njega. Dok god ne kaže da će biti premijer nakon izbora 2024. godine, ne krši ništa i može gotovo sve.

Sudeći po pomutnji koji je uzrokovao u svega 24 sata kad je prvo raspisao izbore, a potom najavio da će se kandidirati kao premijer, osam dana kampanje mu je i više nego dovoljno. Ustavni sud je iznio upozorenje, a sankcije za nepoštivanje upozorenja su poništavanje izbora. Neslužbeno doznajemo da su suci Ustavnog suda zaista skloni toj opciji da bi zaštitili ustavni poredak i da se ne boje reakcija javnosti.

- Sad zbog toga što se svi dive tom političkom potezu, to je zadnji klin u osjećaj bilo koga da išta u ovoj državi postoji. Mi smo sada svi dobili poruku da je najvažnije da su 'naši' na vlasti, jer kad su 'njihovi' onda to ne valja. Ne valja Ustavni sud, ne valja Vlada, ne valja predsjednik Ustavnog suda, Ustav, ništa ne valja. A zašto SDP valja? Jer je 'naš'. S ovime su napravili sebi političku korist, a dugoročno su uništili povjerenje u institucije. Jedino što dobro može iz ovoga ispasti je da Sabor bude toliko podijeljen da tko god uspije sastaviti Vladu ima toliko jaku oporbu da mora donositi dobre zakone i na pozicije postaviti dobre ljude - komentira Barić.

Sam Milanović je u srijedu u Rijeci izjavio da neće poštivati upozorenje Ustavnog suda.

- Ustavni sud je donio upozorenje koje je potpuno neustavno, oni to ignoriraju jer mogu. Još kratko, neće još dugo. Suci bi svoje izlaganje mogli izraziti i u pismenom obliku, no ovo je upozorenje i gotovo - rekao je i dodao da je on 2010. godine pisao odredbe u Ustavu o izboru ustavnih sudaca.

- Sve u ustavnom sudu je imenovao sam Milanović. Svih 13! To što su oni napravili politički za sebe je super potez, ali dugoročno je to katastrofa za stanje duha i jednog dana kad izgube i dođe desnica na vlast, to je utrt put za Trumpa ili Orbana u sljedećem mandatu. On je mogao postići isti politički efekt da je rekao: 'Hvala, dobro, bila je dilema, sad smo je razriješili, idemo pristojno dalje u odnosu na Ustav, ali ćemo pljuvati jedni po drugima' i može nastaviti pljuvati po Plenkoviću. Da bar nešto zaštiti. Ali ne, popljuvali su sve i napravili toliku štetu koju desetljećima nećemo moći popraviti. Zabetonirali su klimu za ustrojstvo vlasti prema kojoj su institucije prevara. Kad god je u pitanju visoka politika, argument je 'samo neka su naši na vlasti'. Taj argument koristi isključivo i samo ekstremnoj desnici. Ovo što Milanović radi, sadržaj njegovih riječi je ekstremna desnica - objašnjava Barić.

Sadržaj njegovih riječi može stvoriti probleme SDP-u i dovesti do poništavanja izbora. Anđelko Milardović s Instituta za europske i globalizacijske studije predlaže novo tijelo.

- Predlažem da Ustavni sud utemelji Komisiju za komunikologiju koja će pratiti i secirati nastupe predsjednika Republike tijekom kampanje: kad govori kao predsjednik, a kad u svojstvu kampanje ili kao Zoran Milanović. Raditi analitiku. To mora biti prva stvar i temeljni zadatak da se upozorenje može provesti. Tko će to razlikovati? To je nemoguće razlikovati. Tu je i Etičko povjerenstvo za izbore. A tko je predložen za predsjednika? Šef HAZU-a, Velimir Neidhardt. Onaj što ziđa! Bespravni graditelj. Kakvo je to etičko povjerenstvo, može li takva osoba biti u etičkom povjerenstvu - pita se Milardović.

I zaista, Državni inspektorat je utvrdio da je Neidhardt u malom hvarskom mjestu Gromin Dolac bespravno gradi u području gdje je gradnja zabranjena. Tko će biti ostali članovi zaduženi za seciranje izjava Zorana Milanovića i članova SDP-a, još nije poznato.

- Ustav ima i članak 1., u čijem kontekstu Milanović može istaći kandidaturu, a to ne znači ništa. Mi ne biramo premijera. Mogu i ja reći da ću se kandidirati za premijera i što sad? Ta funkcija ne postoji! Ne postoji takva mogućnost, nije predviđena Ustavom i Zakonom. To ej samo deklaracija. Ugrožava li Ustav? Pa bavi se poslom predsjednika republike jer nije definiran posao premijera, do kraja izbora, on je predsjednik republike. Po meni bi bilo dobro da je dao prvo ostavku jer ne bismo došli do ovoga, ali onda bi se stvorila neka druga situacija. Poanta je da je ovo zarobljena država u kojoj su institucije okupirane od strane jedne stranke, a Ustavni sud štiti tu jednu stranku. Ovo upozorenje se može proširiti na bilo koga i zato je opasno. Da je nešto protuzakonito, bilo bi zabranjeno, ovo je upozorenje, dečki su se sastali i upozorili Milanovića. Nitko se ne može kandidirati za premijera jer to ne postoji. Nema izravne kandidature za to mjesto - objašnjava Milardović.

Profesorica Barić upozorava da ovo neće stati s parlamentarnim izborima, i da obezvrjeđivanje Ustava vodi puno većim problemima.

- Imat ćemo cirkus do predsjedničkih izbora. Što mislite da će biti premijer kad pobijedi? On će dati ostavku i ići na predsjedničke izbore opet. To je totalno logično. Imamo cirkus godinu dana dok ne izaberemo predsjednika, a cijelo vrijeme smo stvorili klimu da institucije ne vrijede. Kad se to smiri i budu sljedeći izbori, u narodu smo stvorili atmosferu da je najvažnije da su 'naši'. A tko na izborima glasa za 'naše'? Ekstremna desnica. Koalirat će s Domovinskim pokretom, tko god da bude i što, imat ćemo ministra znanosti i obrazovanja iz te stranke? To je jedna spirala koja ide prema dolje i dugoročno ulazimo u veliki problem. Najbolje je ovo opisati 'Demokracija ne umire ratom, nego uz pljesak' - zaključuje Barić.