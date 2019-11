'Izveli su ga u lisicama, gledao nas je u oči i smješkao nam se'

Nije to čovjek, to je životinja! Ne vjerujem u njegov PTSP jer on je luđak oduvijek bio. Izbo je moje dijete nožem i bacio je u govna, u septičku jamu, a onda je, prije dva tjedna, došao k meni i mom mužu koji boluje od raka, grlio nas i ljubio. Maltretirao ju je cijeli život ali ona je to tajila zbog svojih sinova i jer nije nigdje radila, nije imala svoj novac, a on joj nije dao da radi. Morala je trpjeti i šutjeti, spašavati sinove. Kako je koji stasao, tako ga je poslala k meni, da ih makne od oca tiranina. Nekada bi otišla od njega, kada bi joj prekipjelo, ali ne možeš od gada otići. Žalila mi se ali nikada nije rekla baš sve što joj se događalo. Na žalost, sad vidim da sam je zapravo loše slušala. Da sam bolje slušala odvukla bih je ja otamo i dovela kući, kroz suze govori Ljerka Kleković iz Ivankova nedaleko Vinkovaca, majka ubijene Anice Buila (45) iz Petrovaca.

Upravo je ona prijavila policiji kćerkin nestanak još 29. srpnja kada je shvatila da ne uspjeva dobiti kćerku na telefon punih mjesec dana. Na temelju te prijave, tri mjeseca kasnije, policija je otkrila gnjusan zločin kakav se već duže vremena nije dogodio u ovom kraju.

Naime, višemjesečnom potragom, obavljenim obavijesnim razgovorima, provjerama čitavog niza lažnih dojava o navodnom kretanju Anice, policija je sve više sužavala krug sumnjivih osoba, da bi na kraju svjetlo palo samo na Zorana Builu (50), Aničinog supruga, branitelja i PTSP-ovca. Policiji je govorio kako ga je žena napustila zbog nesređenih bračnih odnosa a to je potkrepljivao sms porukama koje je navodno dobivao od nje, a koje je zapravo, kako se kasnije ispostavilo, slao sam sebi. "PU vukovarsko-srijemska već tri mjeseca intenzivno radi na traženju nestale. Bio je ovo najkompliciraniji potražni slučaj koji smo imali u zadnje vrijeme a i najgnjusnije ubojstvo. Radili smo puno rekonstrukcija potencijalnog nestanka žrtve ali se najcrnji pokazao točan, rekao je načelnik PU Vlado Božić na tiskovnoj konferenciji.

Buila je po selu svima govorio kako ga je žena napustila, a potom policiji dojavljivao kako je otišla raditi sezonu na moru, pa je viđena ovdje i ondje. Par dana nakon što je Aničina majka prijavila nestanak on je policiji pokazao poruke koje mu je navodno supruga poslala sa svog mobitela. Prava je istina bila da je on zadržao njen mobitel nakon što ju je ubio i sam sebi slao poruke. Sjeo bi u automobil, krenuo se voziti po selima u okolici Vukovara i Vinkovaca, kako bi signal sa mobitela išao u raznim smjerovima, i slao poruke sa Aničinog mobitela na svoj. Stvarao bi čitavu konverzaciju koju je potom pokazivao obitelji i policiji. No, onda je učinio jednu pogrešku. Umjesto sa svog telefona, poruku svom kumu greškom je poslao - sa Aničinog!

- Upravo te poruke stavile su njega na prvo mjesto osumnjičenika. Utvrdili smo da ih nije slala ona i potom ga podvrgli poligrafu. Pojavile su se kontradiktornosti u njegovim izjavama tijekom saslušanja pa smo potom ponovo išli detaljno pretražiti njihovu kuću u potrazi za dokazima o kaznenom djelu. Tek tada uočili smo da je septička jama dodatno osigurana, da se tijelo ne može pronaći. Ispumpavanjem jame otkriveno je tijelo zamotano u deke, 6.studenog. Obdukcijom je utvrđeno da je žrtva zadobila ubodne rane hladnim oružjem. Utvrđeno je da se to dogodilo neutvrđenog dana u srpnju, rano ujutro, kada su se supružnici posvađali a potom i potukli. Osumnjičeni je uzeo nož i ubo Anicu, zamotao je u deke i bacio u septičku jamu - kažu u policiji dodajući kako je posljednjih deset dana istraga intenzivirana jer su se posložile sve činjenice.

- Od svibnja ove godine mama i Zoran živjeli su sami u kući. Nas četiri brata otišli smo od njih, svako u nekom periodu života. Ja sam otišao čim sam mogao jer nisam više htio trpjeti njega tiranina, njegov vojni režim. Bio je nikakav otac, prestrog i nasilan. Na žalost, zvao sam ga ocem cijeli svoj život iako mi nije biološki otac - kaže Ivan Smolčić (26) koji je zapravo Aničin sin iz prvog braka. Ima ih dvojicu.

Foto: Danijela Mikola/24sata

- Mama je bila trudna samnom kada su se moji roditelji rastali. Imao sam pet godina kada je mama upoznala Zorana i kada smo se kod njega preselili. Bio je oduvijek strog, lud, u početku je pio, pa je završio na psihijatriji, a onda su mu rekli da ima PTSP i dali mu tablete za živce no, on ih baš nije uzimao. Brak su imali nikakav jer je on često bio nasilan, ali mama je to trpjela vjerojatno zbog nas djece. Dobili su još dvoje sinova, ali i prema njima je bio takav. Svi smo živjeli zajedno, a onda je moj stariji brat otišao, oženio se, ja sam otišao kod bake u Ivankovo čim sam mogao, potom je i treći brat odselio. Ostao je samo najmlađi, njemu je 20 godina. I on je htio otići pa sam ga u svibnju doveo kod bake, da živi sa nama. Mama je htjela otići od Zorana ali ga se bojala, zapravo se najviše bojala ostaviti brata samog sa njime. Svi smo ga se bojali pa mu se nitko od nas nije htio suprotstaviti ni kad je mamu dirao. Sad mi je krivo. Da smo ju branili možda do ovoga ne bi došlo - kazuje shrvani Ivan kojega je vijest o maminoj smrti pogodila kao grom iz neba. Naime, on nije mislio da bi Zoran bio u stanju ubiti mamu i tri mjeseca ju je neprestano tražio, davao oglase, zvao koga kod je znao.

- Tražili smo je svi, i mi braća i baka. Danima i noćima smo hodali po Vukovaru, po selima, provjeravali sve što su nam ljudi dojavljivali. Zvao sam je na mobitel, uglavnom je bio ugašen, pisao na facebook jer smo se tu često znali dopisivati. Kada nam je Zoran došao pokazati mamine poruke odmah sam znao da to nije ona pisala. Ona nikada ne bi nas sinove nazivala lažovima i propalicama, a što je pisalo u jednoj od poruka. Nekoliko puta sam ga pitao gdje je mama, neka kaže ako joj je nešto napravio. On me je grlio i ljubio, govorio da ne zna, da nas je sve ostavila. Prije deset dana bio sam opet kod njega, rekao sam mu da mu ne vjerujem, pretražio sam cijelu kući da nađem bilo što. Sve njene stvari bile su tamo, sve cipele. Pa odnijela bi nešto da je otišla. Sjedio sam dva metra od te septičke jame i razgovarao sa njime. Dva metra od mjesta gdje mi je bacio mamu sam sjedio. Kada su pronašli tijelo u septičkoj jami i izveli ga iz kuće u lisicama, on me je hladnokrvno gledao u oči, smješkao se čak. Kakav to čovijek moraš biti da četiri mjeseca glumiš da ne znaš što si napravio, da se praviš osjećajan, da lažeš sve oko sebe. Osjećam se užasno - priznaje Ivan dodajući kako niti jedna kazna neće biti dovoljna da se monstruma od njegovog 'oca' kazni za učinjeno.

Foto: Danijela Mikola/24sata

- Prije nekoliko dana je Zoran došao kod mog brata i njegove male kćerkice, ljubio je malenu i govorio 'djedovo oko', zezao se sa nama - dodaje Ivan u nevjerici da netko može tako hladnokrvno ubiti, a potom nastaviti sa životom kao da se ništa nije dogodilo.

Samo je jednom Anica pokušala stati na kraj nasilnom sinu pa ga je, protekle godine, fizički napala i zaprijetila mu. On ju je prijavio policiji i dobila je prijavu za prijetnju, zabranu prilaska njemu i kući. Za to je vrijeme bila kod mame u Ivankovu i strahovala je za najmlađeg sina. Čim je mogla, otišla je nazad u Perkovce.

- On je nju tukao i psihički zlostavljao, a ona na kraju ispala nasilnica. Kada sam ga pitala gdje mi je kćerka on mi je rekao da ne zna, da je otišla sa nekime u crvenom autu osječke registracije. Ali policiji nije znao opisati taj auto - kaže Aničina majka dodajući kako je Zoran podvojena ličnost i psihopata i da je zbog toga mjesecima uspješno obmanjivao sve oko sebe.

- U kući su pronađeni predmeti koji se dovode u vezu sa počinjenim djelom. Uhićeni je priveden na saslušanje u državno odvjetništvo. Tereti ga se za teško ubojstvo - kažu u policiji i ističu kako istraga ovoga ubojstva nije trajala toliko dugo zbog njihova ne činjenja, nego stoga što ih je osumnjičeni stalno navlačio na druge tragove koje su oni, potom, provjeravali. Zoran Buila mogao bi dobiti do 40 godina zatvora za teško ubojstvo.