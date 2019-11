Uhitili muža: 'Izbo ju je nakon svađe, odali ga lažni SMS-ovi'

Tijelo žene (46) pronađeno je u četvrtak u septičkoj jami u selu Petrovci. Riječ je o Anici Buili koja je u Petrovcima živjela sa suprugom i dvojicom sinova. Njezino tijelo bilo je omotano dekom i bačeno u septičku jamu, što su otkrili vatrogasci koji su jamu ispumpali. Od njezinog nestanaka prošlo je četiri mjeseca.

Policija je na konferenciji u petak otkrila detalje.

- Tri mjeseca smo provodili istraživanje. Rekonstrukciju mogućih lokacija radili smo bezbroj puta, ovo je jedan od najkompliciranijih slučajeva u zadnje vrijeme - rekli su na početku.

- Majka nestale je 29.7. prijavila nestanak došavši u PU Vukovar. Zaprimili smo prijavu i započeli potragu.

Učinili smo sve da je pronađeno, intenzitet traganja je bio stvarno velik. Obavljen je razgovor sa svima s kojima je imala kontakt. Majka u 30 dana nije uspjela ostvariti kontakt s nestalom. Kako je vrijeme promicalo, naš intenzitet je bio sve veći i veći. Kolale su razne informacije, od toga da je otišla raditi na more, to smo provjerili. Imali smo informaciju da je prijateljica vidjela u jednom mjestu, ali i to se pokazalo netočno.

Većina početnih indicija navodile su na to da je ona zbog nekih obiteljskih odnosa otišla od kuće. Sve informacije koje smo dobivali od pojedinih ukućana upućivale na to. Sve do 6.11. do kad smo našli tijelo.

Provjeravale su se sve lokacije, od lokala gdje je odlazila. Prešli smo u fazu istraživanja da su se poduzele druge radnje, od poligrafskog istraživanja do pretrage. Tijelo je bilo omotano prekrivačem, potvrdilo se da je unutra mrtvo tijelo - rekli su na konferenciji.

- Prvo je došlo do verbalnog, a onda i fizičkog sukoba. Došlo je do uboda, počinitelj je oštećenoj zadao više rana od čega je preminula. Onda je mrtvo tijelo umotao i bacio u septičku jamu. Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen i predan je pritvorskom nadzorniku - rekli su.

Ranije nije bilo prijava za obiteljsko nasilje.

Rekli su da su do počinitelja došli preko SMS-ova. Ustvrdili su da ih Anica nije slala.

- Unazad deset dana su se poklopile činjenice i radnje da se radi o kaznenom djelu. Onda je došlo do saznanja tko bi mogao biti počinitelj - istaknuli su.