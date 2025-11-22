A gdje je završio novac koji je tako izvučen? Prema Uskoku, u kupnji zemljišta i luksuznim vilama u kojima kvadrat stoji do 8000 eura. Kad se apartmani u tim vilama prodaju, novac postaje čist i legalno zarađen
Izvlačili su novac na glup način. Zašto to nitko nije ranije vidio?
Izvlačenje novca koje je trajalo zadnje dvije i pol godine u Psihijatrijskoj bolnici “Sv. Ivan” u Zagrebu je valjda najjednostavniji i, slobodno možemo reći, jedan od glupljih načina. To s jedne strane pokazuje bahatost i sigurnost onih koji su ga provodili, a s druge strane postavlja pitanje kako je to moglo tako dugo trajati?
