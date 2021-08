Tomislav Kiš iz Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane komentirao je za N1 stanje na tržištu vezano za povlačenje velikog broja proizvoda posljednjih tjedana.

- Dobro je znati da je jedan izvor ovog velikog broja povlačenja. Jedna je velika pošiljka stigla u EU, a bila je kontaminirana etilen-oksidom. Trag vodi do dobavljača u Turskoj - kaže Kiš, dodajući da se za kontaminiranu pošiljku najprije saznalo u Španjolskoj, koja je potom obavijestila i ostale članice.

Prema njegovim riječima, na razini EU je nakon toga dogovoreno da se "ide maksimalno strogo", a dodaje i da je etilen-oksid u EU zabranjen zbog štetnih, moguće i kancerogenih svojstava.

- On se koristi kao dezinficijens i za čišćenje postrojenja. To su neke minimalne količine i kompletna ta pošiljka je povučena. Sad se s tržišta povlači i ono što je došlo na tržište temeljem sljedivosti. Svaki proizvođač je dužan moći pratiti svoje sirovine i proizvode i temeljem toga se onda sve to povlači - rekao je Kiš.

Proizvođači sami povlače svoje proizvode

- Ovo što se povlači sada povlači se temeljem sljedivosti, ne zbog testiranja. Proizvođači sami povlače svoje proizvode - rekao je i dodao da možemo biti sigurni da će proizvođači zaista povući sve kontaminirane proizvode jer su oni odgovorni za stanje svoje hrane na tržištu, ali tu je i Državni inspektorat da bismo bili potpuno sigurni.

- Na prvi pogled izgleda da je ovo veći incident, ali ne, ovo je situacija u kojoj sustav pokazuje svoj smisao. Ovo se ne može potpuno izbjeći, dogodit će se opet, ali bitno je da se trenutno i iz predostrožnosti sve povuče. I to se upravo radi - rekao je Kiš za N1.

Kiš je dodao i da proizvođači nisu krivi kada kupci naiđu na sumnjive proizvode s istaknutim datumima na policama dućana.

- Oni su poduzeli mjere i reagirali čim su saznali za moguću opasnost. Sumnje na prepakiranje i lažiranje datuma više nisu incidenti, to je svjesno i predviđene su sankcije. U slučaju da se nešto nađe, to nije dopušteno ni zakonski ispravno i novi Zakon je pooštrio kazne za to. To više nije incident, to je prevara - dodao je.

Ministrica poljoprivrede, Marija Vučković za N1 je potvrdila da nema razloga za zabrinutost

- Riječ je o najvišoj razini zaštite svih potrošača u EU. Etilen oksid koji se otkrije u aditivu, nije uopće dozvoljen u EU, a povlače se i opozivaju proizvodi koji imaju taj aditiv označen svojim brojevima. Ono što je bilo testirano govori da su količine tog nedozvoljenog dijela vrlo, vrlo niske. One su na ivici detekcije - objasnila je i dodala da je povlačenje proizvoda s etilen oksidom krenulo krajem 2020. godine.

- Mi smo prošle godine imali 12 povlačenja proizvoda u kojima je pronađen etilen oksid, a ove godine ih imamo, do danas, više od 50 od dosad povučenih 71 proizvoda - objasnila je.

Spomenuti etilen oksid nalazi se većinom u sladoledima, jogurtima, pekarskim proizvodima i nekim proizvodima od mesa, naglašava.

- Oni koji su puno stručniji od mene kažu da nema razloga za zabrinutost. Naše je uspostaviti EU integriran sustav, a ocijenjeno je da je hrvatski sustav u potpunosti integriran - zaključila je i pohvalila rad cijelog nacionalnog veterinarskog sustava.