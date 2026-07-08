Izvori 24sata tvrde da nije riječ o politički motiviranom korištenju državnih institucija, nego grubom propustu izvođača radova i nadzornog inženjera
ŠTO SE DOGAĐA NA SAVSKOJ? PLUS+
RAT ZBOG RADOVA? 'Nastavili su radove bez dozvole, nisu ni podruprli tunele dublje od 1 m'
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Nisu dali osobne, nisu ogradili gradilište, stavili tablu. Nisu napravili ono što im je jučer rečeno, govori izvor za 24sata o stanju na zatvorenom gradilištu na križanju Vukovarske i Savske u Zagrebu. Tamo je jutros opet došla inspekcija, kako smo doznali na terenu, ne ista kao jučer. Radnici su odbili zaustaviti radove po njihovom naputku, pa je inspektorica pozvala policiju.
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