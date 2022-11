Izvori bliski Putinu tvrde: Nismo znali da je ovako loše. Ludi su shvatili, izgubili smo pravi rat

Čini se kako je povlačenje ruske vojske iz Hersona izazvalo promjenu u načinu na koji ruske elite razmišljaju o budućnosti svoje zemlje. Većina je Rusa zaokupljena strahom od mobilizacije te nisu obraćali pozornost na povlačenje vojske, navodno su potvrdili izvori blisku Putinovoj administraciji za ruski neovisni portal Meduza.

Nije iznenađenje da je malo tko u ruskoj vladajućoj klasi bio zadovoljan povlačenjem iz Hersona prije tjedan dana. Ipak, izvori iz Putinove administracije i ruske vlade koji su razgovarali s Meduzom istaknuli su: povlačenje je bilo "vrlo bolan događaj" za rusku elitu.

- Ljudima je počelo svitati: izgubili smo pravi rat. Ljudi počinju razmišljati o tome kako ići naprijed, koju poziciju bi željeli zauzeti u budućnosti, koju okladu napraviti, koju ruku odigrati. S jedne strane, postojat će potreba za osvetom. S druge strane, bit će zahtjeva za normalizacijom i stabilizacijom - opisao je situaciju jedan izvor blizak ljudima iz Puinova bližeg kruga.

Raspoloženje u političkom bloku Putinove administracije malo je optimističnije. Prema jednom od Meduzinih izvora, kako tvrde u tekstu, Kremlj se još uvijek nada da će zapadni “konsenzus o podršci Ukrajini" propasti zbog potrebe za jeftinom energijom.

Još jedna od nada Kremlja, rekli su navodno isti izvori, jest da će se unutarnja politička situacija u Ukrajini drastično promijeniti i da će Volodimir Zelenski otići s dužnosti, iako je nejasno zašto ruske elite taj scenarij vide vjerojatnim.

Također, neki u Kremlju navodno vjeruju da će za nekoliko mjeseci ruska vojska postati učinkovitija kao rezultat mobilizacije i preokrenuti tijek na bojnom polju. S druge strane, prema jednom izvoru, prosječni Rus je malo, ako uopće, obraćao pozornost na povlačenje Hersona, a to Putinovoj administraciji nije promaklo.

- Društvo to jedva da je uopće primijetilo; ljudi nisu zainteresirani. [Propagandne mreže] nisu uspjele [učinkovito] promovirati aneksiju Hersona. Srećom, to je zasjenila mobilizacija. Prvo smo mislili da je to loše, ali sada se pokazalo da nam je neuspjeh pomogao. Ljudi nisu bili oduševljeni Hersonom, pa im je lakše prihvatiti službena objašnjenja kako ga je bilo potrebno napustiti - prenosi Meduza.

- Ono što se dogodilo u Hersonu smatra se sramotom i posljedicom kaosa u našoj vladi. Ljudi su sumnjali u to u određenoj mjeri, ali nismo znali da je tako loše - rekao je izvor iz jednog od regionalnih ureda ruske vladajuće stranke.

Jedan drugi regionalni dužnosnik priznao je da ljudi u njegovom društvenom krugu "počinju stjecati osjećaj da je to nečiji drugi rat". Objasnio je kako je ranije "specijalna [vojna] operacija bila nešto u pozadini čime biste se mogli čak i ponositi. Pogotovo ako ste obraćali pozornost samo na službene državne medije. Nakon mobilizacije to je bio dio života, ali nitko te nije pitao za to... Oni su se borili na vrhu (i to bezuspješno) i to je utjecalo na nas".

Čini se da je sličan osjećaj zavladao među članovima Putinove administracije i savezne vlade. Meduzini izvori su priznali da ih je usred stalnih vojnih poraza sve više zabrinjavala “potpuna netransparentnost državnog vrha”.

- Nismo upućeni ni u što; puno informacija doznajemo iz vijesti - i to iz ukrajinskih i zapadnih izvora. Čini se da stalno činimo ustupke, a istovremeno ih pokušavamo zataškati i sakriti - rekao je za Meduzu izvor blizak vladi.

Meduzini izvori tvrde da unatoč općem nezadovoljstvu oko rata, ruski dužnosnici i poslovni ljudi nemaju namjeru poduzeti nikakve mjere protiv samog Putina.

- Samo želimo da sve ovo završi što je prije moguće - rekao je jedan.

