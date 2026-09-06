Ruski Telegram kanal „Nezygar“, pozivajući se na „diplomatski izvor“, opisao je navodni stav Kremlja u vezi s pregovorima o Ukrajini i posjetom američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera:

The Russian Telegram channel "Nezygar," citing a "diplomatic source," described the Kremlin’s alleged position regarding the Ukraine negotiations and the visit by US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner:



"Time has run out, the position has hardened, and the configuration is… https://t.co/PrEw5cxdIj pic.twitter.com/Ta0q0taUKB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 6, 2026

„Vrijeme je isteklo, stav je postao čvršći, a situacija je sada potpuno drukčija – Rusija ulaže napore kako bi počela aktivno napredovati duž bojišnice i tijekom zimskog razdoblja intenzivirala napade na ukrajinsku stratešku infrastrukturu.“

Kremlj smatra: „Ukrajina i Zapad zapravo će morati sami zatražiti pregovore s Rusijom, u kontekstu katastrofe s kojom će se Ukrajina suočiti početkom 2027.; s obzirom na ukrajinske napade na rusku infrastrukturu i prijetnje zatvaranjem ruskog zračnog prostora, Rusija više ne smatra potrebnim sada činiti bilo kakve ustupke.“

„Dok su se Witkoff i Kushner bavili pitanjima Bliskog istoka, situacija u vezi s Ukrajinom potpuno se promijenila. Witkoff i Kushner vratili su se prekasno.“

„Ako Moskva ima poruku za Zelenskog, ona glasi samo jedno: predaja.“

Prema tom kanalu, upravo bi tu poruku Kushner i Witkoff trebali prenijeti u Kijevu.

Prema tom „diplomatskom izvoru“, „Putin se vratio punom paketu ruskih zahtjeva i izjavio da je prekid vatre nemoguć, napominjući da je Zelenskij povukao ispravan potez jednostranom obustavom neprijateljstava tijekom posjeta Kushnera i Witkoffa. Prema Putinu, to je pravi primjer onoga što bi Zelenskij trebao učiniti: svi ustupci moraju doći od Ukrajine.“

Foto: Mikhail Metzel

„Kremlj sada smatra da Washington mora pokazati konkretne korake – ukidanje ili ublažavanje sankcija protiv Rusije.“

Prema izvoru na koji se poziva „Nezygar“, Rusija će razmotriti mogućnost održavanja ili trilateralnog sastanka Trump–Xi–Putin ili punopravnog sastanka Trump–Putin na marginama summita G20; međutim, inicijativa mora doći iz Washingtona, a ne iz Moskve.

„Putin smatra da Rusija ima veći mobilizacijski potencijal od Ukrajine i koristi ga za ostvarivanje ciljeva sukoba.“ U bliskoj budućnosti ne očekuju se mirovni sporazumi u vezi s ratom u Ukrajini. Putinov stav dodatno je očvrsnuo i on smatra da dobiva rat.

Za sada se čini da su mogućnosti za okončanje rata Putinova smrt ili izravna intervencija Kine s ciljem njegova zaustavljanja.

Sjedinjene Države također bi mogle zaustaviti rat uvođenjem iznimno strogih sankcija ruskoj floti tankera i povećanjem pritiska na Moskvu, no trenutačno slijede put pregovora.

U nadolazećem razdoblju vjerojatno će doći do eskalacije rata, intenziviranja napada, ruskih ultimatuma i moguće mobilizacije.