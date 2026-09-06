Trumpovi ljudi satima bili kod Putina: 'Imamo ideju za mir'

Sjedinjene Države pokrenule su novu značajnu diplomatsku inicijativu s ciljem okončanja rata u Ukrajini, no nade za stvarni napredak prema miru za sada nisu velike. Najviši izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa posjetili su Moskvu, gdje su održali sastanak s Vladimirom Putinom, a sada putuju u Kijev kako bi i ukrajinskoj strani predstavili novi prijedlog. Ovaj potez predstavlja najnoviji pokušaj Washingtona da prekine višemjesečni diplomatski zastoj u najsmrtonosnijem sukobu na tlu Europe od Drugog svjetskog rata.

U središtu novog pokušaja postizanja mira nalaze se Jared Kushner, zet predsjednika Trumpa, i biznismen Steve Witkoff. Njih dvojica djeluju kao posebni izaslanici s mandatom da objema stranama predstave prijedloge za koje se Bijela kuća nada da bi mogli stvoriti temelje za pregovore. Inicijativa dolazi u trenutku kada je sukob ušao u iscrpljujuću fazu rata duž bojišnice duge 1.250 kilometara, s malim teritorijalnim pomacima na obje strane. Globalni mediji, poput BBC-ja pažljivo prate svaki korak ove misije, svjesni njezina potencijalnog utjecaja na globalnu stabilnost. Iako detalji samog plana još uvijek nisu javno objavljeni, sam čin izravnog angažmana na najvišoj razini signalizira obnovljeni američki fokus na rješavanje ukrajinske krize, nakon što je pažnja Washingtona posljednjih mjeseci bila djelomično usmjerena na sukob s Iranom.

Američki izaslanici sastali su se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u subotu, 5. rujna 2026. godine, u Moskvi. Kremlj je nakon sastanka objavio priopćenje u kojem je razgovore opisao kao "izuzetno iskrene", dodavši kako su američki predstavnici iznijeli "niz ideja" za moguće rješenje sukoba. Iz Bijele kuće je potvrđeno da su se vodili razgovori o "sadržajnim planovima za sljedeće korake", koji će biti detaljnije predstavljeni javnosti u "nadolazećim tjednima". Sam predsjednik Trump kratko je komentirao inicijativu.

​- Imamo ideju za mir - izjavio je predsjednik Trump, ne ulazeći u pojedinosti.

Nakon Moskve, očekuje se da će Kushner i Witkoff doputovati u Kijev u nedjelju, 6. rujna, na razgovore s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Uoči njihova dolaska, kao znak dobre volje, Rusija i Ukrajina složile su se privremeno obustaviti napade na glavne gradove. Zelenskij je potvrdio da će Ukrajina obustaviti zračne napade tijekom posjeta izaslanika te je pozvao Moskvu da učini isto, što je ruska strana i prihvatila.

Ova inicijativa nije prvi pokušaj Trumpove administracije da posreduje u postizanju mira, no prethodni pokušaji nisu donijeli značajnije rezultate. Mirovni napori mjesecima su bili u zastoju, dok su obje strane istovremeno pojačale napade dugog dometa, ciljajući ključnu infrastrukturu duboko unutar teritorija protivnika.

Krajem 2025. godine Trumpova administracija predložila je mirovni plan od 28 točaka koji je, međutim, naišao na oštre kritike. Mnogi američki zakonodavci, uključujući i neke republikanske senatore, smatrali su da prijedlog previše ide u korist Moskvi. Prema tadašnjim izvješćima, plan je uključivao zahtjeve da se Ukrajina odrekne regije Donbas i poluotoka Krima te da trajno odustane od članstva u NATO-u. Kritičari su takav sporazum ocijenili kao "kapitulaciju" Ukrajine, tvrdeći da bi nagradio agresiju i ugrozio suverenitet zemlje, zbog čega je prijedlog na kraju i propao.

Glavna prepreka bilo kakvom mirovnom sporazumu i dalje su fundamentalno suprotstavljeni ciljevi dviju strana. Ukrajina ustraje na svom mirovnom planu u deset točaka, koji kao preduvjet za mir zahtijeva potpuno povlačenje ruskih trupa s cjelokupnog međunarodno priznatog teritorija, obnovu teritorijalnog integriteta i dobivanje čvrstih sigurnosnih jamstava. S druge strane, Rusija ne odustaje od svojih zahtjeva da Ukrajina prizna aneksiju četiriju regija i odustane od ambicija za članstvo u NATO-u, što je za Kijev potpuno neprihvatljivo. Uspjeh najnovije američke inicijative ovisit će isključivo o tome može li premostiti ovaj golemi jaz u stavovima i pronaći kompromis koji bi obje strane bile spremne prihvatiti.

*uz korištenje AI-ja

