Putin na sastanku s Trumpovim izaslanicima oko rata u Ukrajini. 'Situacija nije jednostavna...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je u subotu u Kremlju razgovore s američkim posebnim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, po video snimci objavljenoj na kanalu Kremlja na komunikacijskoj aplikaciji MAX.

Putin je rekao da situaciju kojom se on i američki izaslanici trebaju pozabaviti "nije jednostavna".

Steve Witkoff and Jared Kushner are meeting with Putin in the Kremlin. https://t.co/9UHwpHNRRw pic.twitter.com/SBT5IOuxHE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 5, 2026

"Situacija naravno nije jednostavna", rekao je Putin američkim dužnosnicima.

Witkoff i Kushner sletjeli su u subotu u Moskvu na razgovore o ratu u Ukrajini.

Rusija i Ukrajina usuglasile su se da u naredna tri dana obustave napade na Moskvu i na Kijev.

Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da Washington ima novi i konkretan prijedlog za okončanje rata u Ukrajini, koji traje već više od četiri godine. Trump pritom nije iznio pojedinosti prijedloga.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će Witkoff i Kushner nakon posjeta Moskvi u nedjelju otputovati u Ukrajinu. U objavi na platformi X u subotu naveo je da je Rusija uoči njihova dolaska u Kijev napala dvije ukrajinske zračne luke.

Unatoč novim diplomatskim kontaktima, između Moskve i Kijeva i dalje postoje velike razlike oko uvjeta za završetak rata.

Kremlj je u petak poručio da je Putinov zahtjev, prema kojem bi Ukrajina trebala prepustiti Rusiji cijeli teritorij četiriju ukrajinskih regija koje Moskva smatra svojima te odustati od članstva u NATO-u, i dalje „nepokolebljiv“.