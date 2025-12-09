Obavijesti

News

Komentari 0
INCIDENT

J. Korea digla borbene avione, ruski i kineski avioni im ušli u zonu protuzračne obrane

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
J. Korea digla borbene avione, ruski i kineski avioni im ušli u zonu protuzračne obrane
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Zrakoplovi su proveli oko sat vremena u zoni protuzračne obrane uz istočnu i južnu obalu Južne Koreje, izvijestila je novinska agencija Yonhap, citirajući južnokorejsku vojsku

Južnokorejska vojska priopćila je da je u utorak podigla borbene zrakoplove kada su kineski i ruski vojni zrakoplovi ušli i napustili zonu protuzračne obrane te zemlje. Sedam ruskih i dva kineska zrakoplova ušla su u Korejsku zonu protuzračne obrane (KADIZ) oko 10 sati ujutro po lokalnom vremenu, a zatim su je napustila, a nije bilo kršenja njenog teritorijalnog zračnog prostora, izvijestio je Združeni stožer Južne Koreje (JCS).

U ranijem izvješću novinske agencije Newsis navedeno je da je 11 zrakoplova ušlo u zonu protuzračne obrane.

Identificirani su ruski i kineski vojni zrakoplovi,  a južnokorejski borbeni zrakoplovi raspoređeni su za slučaj nepredviđenih situacija, izvijestio je JCS.

Pokretanje videa...

Južnokorejski vojni zrakoplov slučajno bacio bombe izvan poligona za obuku Seungjin 02:15
Južnokorejski vojni zrakoplov slučajno bacio bombe izvan poligona za obuku Seungjin | Video: 24sata/reuters

Zrakoplovi su proveli oko sat vremena u zoni protuzračne obrane uz istočnu i južnu obalu Južne Koreje, izvijestila je novinska agencija Yonhap, citirajući južnokorejsku vojsku.

Kineski i ruski vojni zrakoplovi obično provode zajedničke vježbe oko Korejskog poluotoka jednom ili dva puta godišnje, prenosi Yonhap.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kamera otkrila užas u Alpama: Njena svjetiljka se ugasila, a on je nastavio hodati. Sad mu sude
OSTAVIO JE DA SE SMRZNE

Kamera otkrila užas u Alpama: Njena svjetiljka se ugasila, a on je nastavio hodati. Sad mu sude

U jednom trenutku, jedna se svjetiljka odvaja i nastavlja sama, dok druga ostaje na mjestu. Na kraju se ispraznila i ugasila
Tuga tri obitelji ubijenih žena: 'Naših kćeri više nema, zato vas molimo - spasite druge žene...'
ZAUSTAVIMO FEMICID

Tuga tri obitelji ubijenih žena: 'Naših kćeri više nema, zato vas molimo - spasite druge žene...'

Josip Oršuš brutalno je ubio šogoricu Vanesu. David Komšić nasmrt je izbio Kristinu. Policajac Marko Smažil ubio je Mihaelu i prikrivao dokaze
FOTO Plenković i elegantna supruga kod Macrona na večeri, on nas 'bocnuo' zbog nogometa
DOČEKALA IH POKISLA BRIGITTE

FOTO Plenković i elegantna supruga kod Macrona na večeri, on nas 'bocnuo' zbog nogometa

Francuski predsjednik Emanuel Macrone i prva dama Brigitte primili su u ponedjeljak premijera Andreja Plenkovića i suprugu Anu na večeru u Elizijsku palaču. Ana Maslać Plenković zasjala je na crvenom tepihu u elegantnoj crnoj kombinaciji s nakitom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025