'Ja sam ih doveo do ubojice, a gdje je novac? Mogao me ubiti'

Meni je glava bila u torbi. Da nisam pozvao policiju, ubio bi nekoga, ubio mi mene, ubio bi nekoga da uzme auto, jer se spuštao na autocestu. Ja, da nisam pozvao policiju, netko bi taj dan stradao. Kolege iz Kontrolnog centra su gledali i upozoravali me da trebam otići zbog opasnosti, ispričao je za Klix.ba Sadmir Tarić koji je s prijateljem Arminom Karovićem policiji javio gdje se nalazi opasni ubojica Edin Gačić.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Unatoč tome, nisu dobili obećanu nagradu od 50.000 konvertibilnih maraka (oko 25.000 eura) te ih svi namjerno izbjegavaju pravdajući se sastancima.

Nakon što je stigao u zgradu Vlade Kantona Sarajevo i tražio sastanak s premijerom Edinom Fortom, rekli su mu da je već na sastanku te da ga ne može primiti. Uputili su ga na čelnog čovjeka MUP-a KS-a Mevludina Halilovića. Tražio je i njega no bez uspjeha.

- Otišao sam u MUP i nisu mi dali da dođem do komesara. Rekli su mi da nagrada uopće nije raspisana i otjerali su me. Iako sam tražio susret s komesarom, on nije došao, već su poslali neke druge ljude - rekao je Tarić.

Pream pisanju Klix-a, Vlada Kantona Sarajevo tek treba odlučiti kome će pripasti nagrada tko će je možda dobiti.

Podsjetimo, Sadmir je prijavio da je tijekom održavanja autoceste A1 Sarajevo - Tarčin ugledao najtraženijeg bjegunca u BiH na brdu pored puta.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Zvao sam sve policije oko 16 sati u nedjelju, kao savjestan građanin, a PU Kiseljak ima moju i koleginu prijavu. Policija je stigla nakon sat i po i sve blokirala, ali on je pobjegao u brda. Mogao me ubiti, bio sam 100 metara ispod njega - ispričao je Tarić. Dodao je da je namjerno radio i postavljao signalizaciju te tako čekao dolazak policijskih snaga.