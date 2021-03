Ja sam prva istarska vatrogaskinja i to je velika čast. Nije to došlo iznenada, želja u meni je rasla još dok sam bila dijete. Niti jedan drugi posao nije dolazio u obzir. Iako sam tek počela raditi, svi kolege su prema meni predivni, puni razumijevanja i podrške, kaže nam mlada Keti Vrabič (23) iz Javne vatrogasne postrojbe Umag.

Trenutno se nalazi na tromjesečnom probnom roku. Za sebe kaže da je iskrena i skromna, a njezina obitelj oduševljena je njezinim odabirom zanimanja i velika su joj podrška. Kaže da je sretna što je prva vatrogaskinja i što je upravo ona “probila led”.

'Prijavila sam se na natječaj i prošla'

- Nadam se da će nakon mene doći još cura koje vole taj posao. Jednostavno sam se prijavila na natječaj, došla na razgovor i prošla. Za sada sam bila na jednoj intervenciji, gašenju šumskog požara. Poštujem i slušam starije kolege pa sam tako na požarištu vukla vitlo jer je to zahtijevala situacija. Bila sam puna adrenalina s obzirom na to da je to bio prvi teren na koji sam izašla. U kolektivu se osjećam totalno jednaka svima i odlično su me prihvatili ostali vatrogasci - otkriva mlada žena.

Zapovjednik JVP-a Umag, Bojan Štokovac, kazao je da je potrebno imati određene afinitete prema tom poslu, potrebna je vještina u snalaženju jer posao nema “upute za uporabu”.

- Ni jedna intervencija nije ista i svaki zadatak zahtijeva opremu, tako da se puno toga bazira na snalažljivosti pojedinca. Keti je prije dolaska u naš tim trebala proći određene testove koji su bili usmjereni na prijašnje poznavanje vatrogasne struke, uređaja i općenito sustava. Ostalo se temeljilo na tome ima li osoba, primjerice, strah od visine, bavi li se određenim sportom, može li podignuti određeni teret jer uređaji i nisu baš lagani, imaju 30 kilograma svaki - rekao je zapovjednik.

I ostale kolege su složni da je jako dobro što su dobili kolegicu u postrojbi.

- Odlično se snašla i ovo je preporuka i ostalim kandidatkinjama da se slobodno prijave. Keti nam je pokazala da može sve kao i svaki drugi vatrogasac, te sudjeluje ravnopravno u svim poslovima. Čast nam je raditi s njom i ovo je samo potvrda da žene mogu sve - rekli su njezini kolege.

Stric me zarazio

Posao vatrogasca je, nastavili su, usmjeren da bude “muški”. Međutim, važna je volja, želja i upornost, a ne spol. Keti se prije pet mjeseci najprije učlanila u dobrovoljno vatrogasno društvo koje je dio JVP-a Umag.

- Ljubav prema vatrogastvu naslijedila sam od strica koji je sada u mirovini. Uvijek sam gledala kako se ponosno sprema za smjenu, a znala sam ga posjetiti na poslu i tu se rodila ljubav. Inače, završila sam srednju školu za konobaricu, ali je ljubav prema vatrogastvu bila jača. Kod kuće imam magarce i konje pa aktivno jašem. To mi je to sport i razonoda. Važno mi je pomagati ljudima i to želim - rekla je na kraju.