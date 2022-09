'Ja sam Mia, prva autolakirerka u povijesti Obrtničke škole...'

Od malena volim aute. Moje vršnjakinje su se igrale s lutkicama, no mene to nije privlačilo. I dalje imam svoje autiće doma, započela je Mia Ščukanec, prva djevojka u povijesti Obrtničke i industrijske graditeljske škole u Zagrebu upisana u program autolakirera. U svojoj srednjoj školi u neku je ruku već poznata. Čim je došla na upis i predstavila se, zaposlenici škole znali su o kome se radi. Mia je tada shvatila da program za autolakirera nije pohađala nijedna djevojka prije nje, što ju je jako iznenadilo.

Iako ima tek 15 godina i još nema iskustva u svojoj struci, upoznata je sa svime što će raditi, a opseg posla jednog autolakirera detaljno nam je objasnila.

O lakiranju auta proučavala na internetu

- Imam dva prijatelja koji su autolakireri pa su me oni uvukli u struku, pokazali mi kako se rade neke stvari te me time dodatno zainteresirali za taj posao. Uz ljubav prema autima, rodila se i ljubav prema poslu autolakirera. Jednostavno sam se našla u tome - kaže Mia. Dodaje da postoje dani kada cijeli dan pretražuje videozapise o lakiranju auta po internetu, istražuje o vrstama boja i razlikama među njima.

Kada je birala srednju školu, opcija je bio i smjer za automehaničara u Dugom Selu. Ta bi joj škola bila bliže doma pa bi morala manje putovati, no shvatila je da to nije ono čime se želi baviti. Neće joj biti problem putovati svakog dana do škole jer, kako kaže, zna zašto to radi. Voli razgovarati o autima, no zapravo, nema prijateljica koje dijele s njom interes za tu temu. Međutim, to joj ne smeta. U tome vidi svoju posebnost. Razgovor o autima i poslu ostavlja za muški dio društva.

Na pitanje koji joj je najdraži auto se nasmijala i rekla kako smatra da ljudi koji stvarno vole aute jako teško mogu izdvojiti onaj najdraži. Ipak je navela nekoliko modela koji su joj posebno dragi, poput 'BMW kockice', Audija A3 i BMW M8.

S Mijom smo se našli u Auto Gašpariću u Velikoj gorici gdje će obavljati praksu. Tamo nas je ugostio i voditelj radione koji kaže da su sretni što se mogu pohvaliti velikim brojem žena u svojem timu.

- Na sebe gledamo kao na inovativnu korporaciju. Forsiramo i ekologiju, električna vozila pa i ravnopravnost spolova. Nema razloga zašto žene ne bi radile ovaj posao. Dapače, možda bi ga radile još bolje - rekao je voditelj.

Obitelj se iznenadila, ali su puni podrške

Mijina mama nije ni slutila da će se njezina kćer opredijeliti za ovu struku.

- Bez obzira na njezin karakter, bila sam šokirana kada je rekla da će to upisati. Tata i stariji brat su naravno oduševljeni - kaže majka. Otkrila je da se Mia ne zamara komentarima drugih ljudi te da je takva oduvijek. Uz roditelje, ima punu podršku svojih prijatelja, no nisu svi komentari bili pozitivni.

- Čula sam kritike poput: 'To je muški posao', 'Nećeš moći imati nokte' i slično. Osim toga, govorili su mi da me nitko neće htjeti zaposliti jer sam žena. Takvi komentari nisu mi poljuljali želju da se bavim ovim poslom - rekla je Mia. Uvjerena je da će se u njenoj priči pronaći dosta cura i da će možda imati hrabrosti ići u školu koju žele bez obzira na komentare ljudi.

- Treba se okrenuti onim ljudima koji te podržavaju, a zanemariti one koji stalno daju razloge zašto nešto ne bi trebala - odlučna je djevojka. Danas će sjesti u školsku klupu kao jedina djevojka u razredu. Razmišljala je o prvom danu škole i reakciji budućih školskih kolega, ali ne boji se.

- Sve treba proći pa tako i to - kaže. O budućnosti ne razmišlja previše. Bilo da jednog dana ima svoj posao ili radi za nekoga, odgovara joj bilo koja opcija koja će joj omogućiti da se bavi ovim poslom, poslom kojeg voli.

Najčitaniji članci