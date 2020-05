Ministar Ćorić opet briljirao s izjavama: 'Ispričavam se, ali...'

Nakon što je jučer novinaru N1 Hrvoju Krešiću rekao da zna što piše u privatnim grupama, ministar Tomislav Ćorić odmah je krenuo u 'sanaciju' štete. Jučer je rekao da Vlada, dakako, nikog ne prati, već da ima informacije iz 'novinarskih krugova'.

Danas se pak pojavio u emisiji 'Novi dan' na N1 gdje je rekao da je njegova reakcija bila reakcija osobe, a ne ministra.

Pogledaj video: Tomislav Ćorić o spornom memorandumu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ukoliko ste gledali, a vjerujem da ste imali priliku vidjeti cijelo izlaganje, onda ćete vjerojatno primijetiti da je taj moj odgovor bio odgovor na njegovu glavnu tezu u kojem je on insinuirao da sam ja doveo u pitanje interese Republike Hrvatske. Kroz to pitanje, kao i kroz drugo pitanje se moglo zaključiti da je Vlada RH i ja kao ministar zanemarila interese RH. Ja jednostavno ne mogu dopustiti da moj profesionalni integritet i ono što ja radim u Vladi dovede u pitanje na taj način. Moja reakcija je bila reakcija koja je bila pretjerana. Ja sam se već jučer ispričao hrvatskom medijskoj javnosti. Nije točno da se prati komunikacija novinara u Hrvatskoj. To ne smije biti put kojim Hrvatska ide, objasnio je ministar Ćorić u razgovoru za N1.

- Moja reakcija nakon toga bila je reakcija osobe, čovjeka, a ne ministra i ja se na tome ispričavam, odgovorio je Ćorić na pitanje o jučerašnjoj komunikaciji između njega i reportera Hrvoja Krešića.

- Jako teško ću se dopustiti u narednom razdoblju da se to ikada ponovi. Bio sam onemogućen odgovarati na njegova pitanja njegovim upadicama, dodaje Ćorić.

- Gospodin Krešić je jučer nakon cijelog dana u vašim emisijama pričao svoju verziju priče i to je u redu. Razmišljao sam u nekoliko navrata da se i ja javim i ispričam svoju verziju priče. Memorandum je imao samo jedan cilj, a to je optimizirati poslovanje Ine i Janafa, kazao je.

- Budite uvjereni da ću si teško dopustiti da se ulazak u raspravu s novinarom ponovi. Bio sam onemogućen odgovarati na Krešićeva pitanja njegovim upadicama i to nije bilo korektno, kazao je Ćorić.

- Jasno sam gospodinu Krešiću dao do znanja da razgovore o kompetencijama članova uprave Ine treba prepustiti struci. On nažalost nije meritorna osoba koja može razgovarati o kompetencijama tih ljudi, ističe.

Na pitanje na čemu je temeljio tvrdnju da je Krešić rubno povezan s naftnim biznisom, kazao je da je bio sarkastičan i da je novinar to interpretirao onako kako je njemu odgovaralo.

Ćorić nije želio odgovoriti tko mu je kazao za Krešićevu korespondenciju o Ini.

Podsjetimo, ministar Tomislav Ćorić u utorak je prozvao reportera N1 Hrvoja Krešića za pisanje u novinarskim grupama rekavši mu kako se iz njegovog rada, ali i iz njegovih poruka u novinarskoj grupi vidi nezadovoljstvo izborom Uprave Ine.

Krešić je ministru postavljao pitanja vezano za objavu Memoranduma u Nacionalu prema kojem je između INA-e i Janafa dogovoren transport 247 tisuća tona hrvatske nafte iz Siska, umjesto u Rijeku, na preradu u Mađarsku.

Ministar Tomislav Ćorić komentirao je te napise rekavši da se tekstom pokušava implicirati da je Hrvatska došla u podređen položaj, a što, kaže ministar, nije točno.

Ministar je kasnije demantirao tvrdnje o difamaciji i praćenju interne komunikacije novinara N1 Hrvoja Krešića, koji mu je postavio pitanja o Memorandumu Ine i Janafa, piše N1.

- Dakle, prije svega referirat ću se na činjenicu kako mi je žao da je dio medijske javnosti moju izjavu, odnosno odgovor novinaru, iskoristio za tezu o praćenju, prisluškivanju i bilo kakvoj nedopuštenoj radnji. Nikada u životu mi ne bi palo na pamet ni na koji način zadirati u privatnost bilo koga, a posebice ne novinara. Odlučno odbacujem bilo kakvu mogućnost nečeg takvog, rekao je prethodno za Hinu ministar Ćorić.

- Moja teza izrečena na današnjoj presici bila je ništa drugo nego odgovor na pitanje, u kojem se pokušalo implicirati da sam ja pokušao prodati nacionalne interese Republike Hrvatske, odnosno dovesti ih u pitanje. To nisam, ne činim i nikada neću učiniti. Svi oni koji na bilo koji način budu implicirali u tom smjeru doživjet će od mene uvijek isti odgovor, rekao je jučer Ćorić.