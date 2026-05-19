Jača eksplozija u Sl. Brodu! Policija objavila što se dogodilo

U utorak oko ponoći zaprimljena je dojava da se u Sl. Brodu čula eksplozija (blizina kružnog toka i naselja A. Hebrang). Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici koji su u Ulici I. Fajerbaha uočili tragove eksplozije, javlja brodsko-posavska policija.

- Očevidom policijskih službenika Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje i policijskim službenikom Regionalne protueksplozijske zaštite Osijek, utvrđeno je da se radi o pirotehničkom sredstvu većeg eksplozivnog punjenja (nema tragova rasprskavajućih metalnih fragmenata). U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba niti drugih oštećenja. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje - dodaju iz policije.