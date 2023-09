'Jadni ste, fufljate, premijerski kandidat u ostavci sa štrikom oko vrata, debilne konstrukcije'

Što ste napravili da se rasvijetli afera "plin za cent", pitala je tijekom aktualca predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš premijera Andreja Plenkovića.

Nakon dvomjesečne ljetne stanke zastupnici su se vratili u klupe i odmah krenuli žestoko u političku borbu. Za oporbu glavna tema HEP. Za Plenkovića kao da ne postoji.

- O pozitivnom odstupanju u trgovini viškom plina ste imali višesatnu raspravu Odbora za gospodarstvo. Dogodila se greška, OK, ali ajmo mi malo pogledati kontekst. Prije par dana kad smo prezentirali paket mjera, predstavili smo i dva grafa o cijeni struje i plina. Najpovoljnija je cijena struje i plina u Zagrebu od svih europskih gradova zahvaljujući HDZ-ovoj Vladi. Imali ste Odbor, saborsku raspravu, Vlada odluke neće donositi na temelju pritiska medija i oporbe. Ne brinite se vi, rješavat ćemo mi to - rekao je.

Benčić: 'Vi ste mecena korupcije', Plenković: 'Vi ste jadni, patetični'

Ona o HEP-u, on - o obuci ukrajinskih vojnika. Napao je Mrak Taritaš jer je jedna od onih koja nije podržala da Hrvatska obučava ukrajinske vojnike.

- Ostavljajući direktora HEP-a Franu Barbarića na tom mjestu omogućujete da skriva dokaze, utječe na svjedoke ili potencijalno čini nova kaznena djela. Ali ovo nije ništa novo, ovo je vaš hodogram kada se radi o bilo kojoj korupcijskoj aferi vaših ministara i direktora. Vi ste mecena političke korupcije u Hrvatskoj - poručila mu je zastupnica Možemo Sandra Benčić.

HDZ-ovci su skočili na noge u obranu svog šefa pa ju "posprdali" da ne zna ispuniti ni imovinsku karticu, a vodila bi državu. A onda je premijer uključio vrijeđalicu.

- Sad moram iskoristiti ovo vaše pitanje jer vidim da nemate više kako pobijediti HDZ. Vidim da je zadnjih dana krenula nova strategija osmišljena u vašim briljantnim mozgalicama, nemate dokaze, ali Plenković je korumpiran. To vam je drug Grmoja plasirao pa ste našli druga Rakara pa vam je to jedan od portala danima držao na okviru... Ovo je lažna, perfidna operacija političke sitneži, koja želi doći na vlast tako da lažno, bez ijednog argumenta optužuje premijera. Sve vas štiti imunitet da vas ne tužim, pretjerujete, jadni ste, patetični, nemoćni - kazao je pa ponovno nabrajao što je sve Vlada učinila za Hrvatsku.

Kako je Mostovog Nikolu Grmoju nazvao drugom, rasprava se pretvorila u cirkus - o drugovima, izvanzemaljcima, uspjesima HDZ-a i osporavanju istih s druge strane... Oporbenjaci su se redom javljali za povrede Poslovnika, HDZ-ovci također kako bi uzvratili napad, posebice na Možemo i vodstvo Grada Zagreba, a Jandroković je zvoncem pokušao uspostaviti red u sabornici. Obzirom da su svi replicirali i tako zlouporabili institut povrede Poslovnika, redale su se i opomene. I kasnije su se nastavila prepucavanja, a kako je iduća godina i superizborna, bio je ovo najduži aktualac ikada.

'Ne dam da se zasjenjuje megauspješna priča'

I Socijaldemokrat Davorko Vidović zatražio je pojašnjenja oko plinske afere.

- Iz Vlade i od vas muk. Da li bismo taj muk mogli shvatiti tako da se zapravo ništa nije tu ni dogodilo, da je sve bilo u redu, ili da u pozadini stoji nešto drugo, što se ja pribojavam da jest, i da ta afera nije eksces - pitao je premijera.

Već četvrto pitanje na istu temu, konstatirao je Plenković te u nastavku opet nabrajao sve što je on za svoj narod, pa i oporbu, učinio da bi imali nižu cijenu struje i plina.

- Dogodio se propust, koji se u trgovini plinom ne događa samo jednom, ovdje je to prezentirano kako je prezentirao i sada se od najuspješnije priče nađe jedno pozitivno odstupanje koje će zasjeniti sve. Politički to ne dam. Očito je da tu nitko nikome ništa nije pogodovao. Dogodilo se, nije trebalo, OK, ali da li je netko rekao da neće Plenkovićeve mjere i da će plaćati pet puta veću cijenu struje? Ova priča je mega uspjeh, ne dam - naglasio je.

'Član Uprave HEP-a kupio je stan baš od Vujnovca'

Mostov Zvonimir Troskot, koji je i otkrio aferu "plin za cent", podsjetio je i na onu raniju, mega pljačku INA-e.

- Niste ništa napravili, a vrijeme prolazi. Morate objasniti javnosti Barbarićeve izjave po medijima da će on s vama kartati i piti kavu idućih 10 godina. HERA-u još niste postavili, nakon Škugora ste obećali, niste, Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu birate vi, nište niste napravili. Evo nešto novo, imate člana Uprave HEP-a, Šambića (Tomislav, op.a), koji je potpisao ugovor o nekretnini s, ni manje ni više, Pavom Vujnovcem, to je direktan sukob interesa. Od tisuću stanova u Zagreba, on ga je kupio baš od Vujnovca - poručio je.

Plenković se najprije osvrnuo na aferu Škugor i INA.

- Prvo, tu aferu i taj slučaj je otkrila Vlada, ne oporba. Što se smijete? Gle čuda, novac nije izgubljen. Što se smijete? S vama nešto nije u redu. Navodite gospodina koji ima neki stan, hajde mi molim vas recite kojim mehanizmom bi netko iz Vlade mogao saznati tko od koga kupuje stan? Kako ja to mogu znati? Kako to da uvijek u isti lonac Mosta upadaju takve informacije? Kako vi to znate, a nitko u Vladi ne zna. Za mene je to nova informacija, vi to znate, ja ne znam. Objasnite javnosti vaše susrete s lobistima koji imaju poslovne interese, objasnite oko socijalnog stana, kako baš vi saznajete da netko kupuje neku nekretninu. To je cijeli modus operandi vas i vaše prosvijetljene ekipe - istaknuo je premijer, a Mostovci ga kritizirali zbog načina ophođenja i odgovaranja zastupnicima.

- Vi bi angažirali službe da provjeravaju neke ljude. To HDZ, sadašnji, ne radi, nego poslujemo transparentno i svakome možemo pogledati u oči - kazao je HDZ-ov Krunoslav Katičić i nasmijao zastupnike.

Ahmetović: 'Koja je vaša uloga u priči HEP-a?', Plenković: 'Moja uloga u svemu je da ljudima bude bolje nego da ih vodite vi'

Ni SDP-ova Mirela Ahmetović nije mu dala da afera HEP ode u zaborav.

- Normalno je, kako se čini, da isti ljudi koji su ovakvu prljavu rabotu osmislili i proveli sjede na istim mjestima i s istom plaćom. Moje pitanje nije zašto se bojite smijeniti Franu Barbarića nego gdje ste vi u toj priči, jeste li scenarist, redatelj, šaptač ili glavni glumac - pitala je premijera, koji je opet uspio iskoristiti priliku za okretanje pile naopako.

- Sjajno je da baš vi nastupate, vi, koja ste bili kolovođa onih koji su u Primorsko-goranskoj županiji i otoku Krku bili ti koji su radili sve da Hrvatska ne dobije LNG terminal, to je vaša stečevina, po tome ćete biti upamćeni. Bili ste protiv. Pozivam i vas da osobno platite višak onoga što ste plaćali jeftinije kad je riječ o struji i plinu. Vi ste bili, također, i protiv odluke da se ukrajinski vojnici obučavaju - odgovorio je Plenković dodavši kako je oko teme HEP-a sve već rekao.

- Moja je uloga u svemu da Hrvati žive bolje nego da njima upravljate vi i vaša ekipa - zaključio je svoj odgovor zastupnici.

Ahmetović je naglasila kako je Plenković odgovoran jer je on taj koji postavlja ljude na čelne pozicije.

- Komesarka SDP-a - uzvratio joj je HDZ-ov Josip Borić.

Bulj uručio majicu premijer, on ga isprdao: 'Fufljate, imate debilne konstrukcije'

Mostov Miro Bulj otvorio je pitanje samodostatnosti i afričke svinjske kuge naglasivši kako premijer pogoduje ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, kao što pogoduje i Pavi Vujnovcu. Grlić Radman, inače, nije bio na aktualcu jer je na Skupštini UN-a u New Yorku.

- Premijeru, gdje vam je sada ministar Grlić Radman, koji je kompletan asortiman od države dobio, vaš veselko danas nije ovdje. Kako odgovoriti da će naši seljaci dobiti manje novca za ubijene svinje nego ministar za zbrinjavanje - rekao je.

Plenković je teze o vezi afričke svinjske kuge s ministrom nazvao debilnima.

- Nadam se da ste dobro, više ste fufljali nego inače. Osim što sam izdajnik i korumpiran, jednako kao Benčić, Grmoja, vi, sada ste našli tezu o tome kakve veze ima Grlić kao ministar, koji je sada s vašim frendom Milanovićem na skupštini UN-a, a ministrica Vučković na sastanku ministara vijeća EU za pomoć svinjogojstvu - rekao je Plenković dodavši kako je Agroproteinka dobila posao s državom još 2017., kada Grlića Radmana nije ni bilo u Vladi, a ni afričke svinjske kuge.

- Logička konstrukcija koju nastojite plasirati je izmišljena i debilna - poručio je, a Mostov Marin Miletić naglasio kako postoji cjepivo za svinje, a da ga je Plenković odbio dok je prisiljavao ljude da se cijepe eksperimentalnim cjepivom za vrijeme korone.

- Ovo što vi radite je veleizdaja - kazao je Bulj pa izvadio bijelu majicu sa sponzorskim logom HEP-a i natpisom "Više od krađe, za 1 cent svima, a ne samo njima."

Majicu je uručio premijeru i stavio mu je na stol, a kako premijer više nije imao pravo po Poslovniku nešto reći, reakcija HDZ-ovaca nije izostala.

Plenković Grbinu: 'Premijerski ste kandidat u ostavci sa štrikom oko vrata'

Strahovita je lakoća kojom premijer izbjegava odgovore na svako pitanje, poručio je šef SDP-a Peđa Grbin. Na hvalospjeve o uspjesima Vlade uzvratio je statistikama prema kojima Hrvatska ima drugu najgoru stopu inflacije u eurozoni ili prema kojima naši mladi zadnji odlaze iz roditeljskog doma ili prema kojima je u Hrvatskoj najviši rizik od siromaštva. Osvrnuo se i na sve dosadašnje afere, pokradene milijune.

- Vama je sve to ništa. Poznaje li vaš gigantski ego nešto što se zove isprika - pitao je premijera, a on ga jedva dočekao.

- Vi ste patentirali jednu novu ulogu u hrvatskoj politici, premijerski ste kandidat u ostavci sa štrikom oko vrata. Uzeli ste lovu od ovih 18 koje ste protjerali iz SDP-a i plaćate skupog savjetnika da vam smišlja ovako briljantni ulazak u kampanju - štrik oko vrata. SDP potiče suicid kod umirovljenika i starijih osoba. Odmah ste u ostavci, bit ćete treći predsjednik SDP-a koji će nakon parlamentarnih izbora i sučeljavanja sa mnom i s još nekima dati ostavku, to je već sad jasno. Još ste uzeli Hajdaš Dončića da vam bude koordinator, čovjeka koji je bio protiv Pelješkog mosta, protiv LNG-ija, koji je kao baba Vanga govorio o 400.000 nezaposlenih u vrijeme Covid krize... - rekao je premijer.

Da je htio boljeg protivnika, teško bi ga našao, ironično je dodao.

- Još ste rekli da ne bi nikad otišli na grob prvog hrvatskog predsjednika i dao mu počast. Benčićka bi bila protiv Zakona o hrvatskom jeziku. Netko tko želi biti predsjednik Vlade protiv je Zakona o hrvatskom jeziku, ona bi deklaraciju o zajedničkim jezicima - kazao je o svojim budućim protukandidatima za funkciju predsjednika Vlade.

Podsjetio je i što je SDP napravio, odnosno što nije, kad je bio na vlasti, a što je, ponovno, sve njegova Vlada postignula.

Morali smirivati ministra Piletića

Upravo je ta Vlada ta koja stavlja umirovljenicima štrik oko vrata, uzvratio je Grbin.

- Udaraj po meni koliko god hoćeš, velik sam, mogu primiti koliko god hoćeš, ali nemoj po onima koji jedva spajaju kraj s krajem - poručio je, a iz klupa se javio i ministar socijale Marin Piletić i iznenadio predsjednika Sabora.

- Osam eura u četiri godine vašeg mandata je vrijeđanje kakvo nije zabilježeno u povijesti - poručio je, a HDZ-ovi zastupnici mu zapljeskali.

- Neprimjerena reakcija, nemojte to više činiti, suzdržite se - rekao mu je Jandroković, ali je ministar nastavio polemiku iz klupe s oporbenim zastupnicima pa je SDP-ova Sabina Glasovac apelirala na predsjednika Sabora da mu da apaurin da ga smiri ili da ga izbaci iz sabornice.

- I meni je ovo novost, mislio sam da je kolega Piletić smiren, odmjeren čovjek, zamolit ću ministre koje su emocije ponijele da smanje malo doživljaj. Još malo strpljenja, ovo je, koliko ja znam, najduže aktualno prijepodne u zadnjih 20-ak godina - rekao je Jandroković.

'Ako će nam nedostajati kadrova u budućnosti, pitat ćemo vas'

Što ministri moraju učiniti da ih on smijeni, pitala je premijera zastupnica Socijaldemokrata Katica Glamuzina istaknuvši kako nijednog nije smijenio dok nije reagirao Ured europskog javnog tužitelja.

- Prvo da kažem zastupnici Glasovac da nije Piletić do sada bio ovako prpošan, obavit ćemo razgovor, inače je dobar, obiteljski čovjek, gradonačelnik, zamjenik župana, saborski zastupnik, ministar koji brine o umirovljenicima i čini sve da mirovina bude veća - rekao je Plenković pa onda još malo odgovarao SDP-u uspoređujući što su napravili oni, a što HDZ.

- Znate li vi da europski ured javnog tužitelja ne postoji u svim zemljama članicama EU? Gle čuda, upravo je naša Vlada u svjetlu borbe protiv korupcije htjela svojom voljom biti dio te pojačane suradnje. Namjerno smo to htjeli da bismo povećali standard borbe protiv korupcije, nije to do DORH-a, policije, medija, oporbe, nego Vlade HDZ-a. Što se tiče odabira ministara, postoji u politici jedno temeljno načelo, a to je da pretpostavljate da svi dolaze s dobrom voljom i dužnom pažnjom. Ako bude nedostajalo kadrova u budućnosti, mi ćemo pitati vas da li biste bili ministrica pravosuđa - rekao je zastupnici Glamuzini, koja mu je odbrusila da joj ne pada na pamet sjediti u Vladi HDZ-a, a onda se i narugala s Marijom Banožićem, kojeg još drži na funkciji ministra obrane.

- Taj čovjek prepisuje priručnike ne bi li napredovao u znanstvenom zvanju, gospodin The Facebook bi studentima pričao o My Spaceu. Pa koja je to tragikomedija hrvatskog akademskog sustava - kazala je pa se sukobila s HDZ-ovim Jurom Brkanom.

- Ja znam da je ona na vrijeme pobjegla iz SDP-a, međutim, hajmo se sjetiti s kime je donedavno sjedila u tom SDP-u, kako je Peđa Grbin, kandidat za premijera, ukrao novac za putne troškove - rekao joj je Brkan, a Glamuzina mu nije ostala dužna.

- U čijoj je stranci ministar koji se branio kako bi djeci objasnio da nije uzeo APN-ov kredit? Kako je to kad imaš cijelu stranku koja je optužena kao kriminalnu organizaciju - pitala ga je.

HDZ-ov zastupnik joj je dao odgovor.

- Biti član HDZ-a je meni ponos, ali da budem član partije koja je sljednik Komunističke partije, koja je odgovorna za progone, ubojstva, pljačku, rušenje vlastite države, e ja bih se stidio do kraja života - rekao je, čime je aktualac završio.