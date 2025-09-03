Jadnog Plenkovića njegov HDZ i njegovi koalicijski partneri sada moraju braniti čak i od Severine

Hrvoje Zekanović ponovno je zablistao.

"Severina je pjevačica, neka se drži pjevanja", komentirao je HDZ-ov koalicijski partner jučerašnje izjave Severine Vučković u posjetu Europskoj komisiji u Bruxellesu gdje se zalagala za ženska prava, ali i uputila nekoliko rečenica kritike premijera Andreja Plenkovića.

Zekanović je to izjavio nakon što je 2019. godine kao čelnik Hrvatskih suverenista dao podršku predsjedničkoj kandidaturi Miroslava Škore. Pjevača koji se - eto - nije držao pjevanja.

Zekanoviću su se jučer pridružili i drugi Plenkovićevi koalicijski partneri, poput HSLS-ovca Darija Hrebaka koji je izjavio kako "nije znao da se Severina počela baviti politikom". "Ja sam i dalje za to da se političari bave politikom, a pjevači pjevanjem", kazao je Hrebak i dodao: "Naravno, svatko može iznijeti svoj stav, to je tako jasno".

Osim ako si, naravno, Severina. I jedino ako taj stav nije uperen protiv premijera Plenkovića, to je tako jasno.

Slučaj od države

A Plenkovića je od Severine branio i njegov potpredsjednik Vlade Branko Bačić. "O onome što radi Andrej Plenković, što radi predsjednik HDZ-a, najbolje govore pokazatelji. Njegova je zadaća osigurati dobar, kvalitetan život građana koji su ga po treći puta izabrali za predsjednika vlade Republike Hrvatske i to je najbolji odgovor svima koji pokušavaju napraviti slučaj od ove države".

Iako su "slučaj od ove države" napravili upravo oni koje Plenković brani i promovira, poput desničarskog trubadura Thompsona, pobunjenih branitelja, huligana, desničara, kleronacionalista, HOS-ovaca i ZDS-a.

Ali zato su sada Plenkovića morali braniti od pjevačice Severine zbog njezinih stavova o samom premijeru.

I dok Plenković, njegova stranka i cijela koalicija nisu pisnuli o Thompsonu, njegovom ZDS-u, političkim porukama na koncertima o "preuzimanju Hrvatske", o "Jugoslaviji koja je umrla" i "slobodi da se viče Za dom spremni", svi su unisono ustali protiv Severine.

Koja nije rekla ništa što se već nije znalo.

Pustio duha iz boce

"Hrvatski se premijer ovdje u Bruxellesu predstavlja velikim Europejcem i liberalnom strujom Europske pučke stranke, a takav je ovdje i život vodio", rekla je u Bruxellesu. "Znate ga vi dobro iz briselskih krugova. Međutim, doma u Hrvatskoj, premijer se dodvorava desnici samo zbog glasova, ne razmišljajući da je pustio duha iz boce".

A taj duh je i Marko Perković Thompson.

Vladajuća koalicija danas štiti režimskog pjevača Thompsona, koji okuplja publiku na ideološkoj i svjetonazorskoj platformi kleronacionalističke revolucije, otvoreno promovira politički izbor, pa i poziva na obračun s nepoćudnom ideologijom, a istodobno napada pjevačicu Severinu zbog njezina stava izrečenog u nekoliko jednostavnih rečenica.

Udarila na jačeg od sebe

Nije pozvala na rušenje Plenkovića, nije ga proglasila "protuhrvatskim provokatorom", nije pozvala mlade da "preuzmu Hrvatsku", nije pozvala na revoluciju, pogotovo onu nasilnu, niti je govorila o onima koji "ne žele ili ne vole Hrvatsku", a još je manje željela ljudim da pate u paklu.

Ne, udarila je na onog koji je jači od nje, za razliku od HDZ-a, koalicije, svećenika, branitelja i huligana koji udaraju po slabijima od sebe.

I svejedno je zaslužila da se cijela vladajuća koalicija okomi na nju.

Jer je žena, jer je iskrena, jer nije zaštićena tisućama crnokošuljaša, huligana i branitelja, jer iza nje ne stoji vlast, policija i sudovi, kao ni Katolička crkva... Ne prijeti, ne huška, ne zastrašuje. Samo je izrekla svoje mišljenje.

Zašto Plenkovića i njegove minione toliko svrbi Severina?

Zašto ih je uopće briga što Severina misli?

Samo režimski pjevači

Zar se u ovoj državi - i u Europskoj komisiji - smiju čuti samo glasovi koji podržavaju i hvale Plenkovića? Zar smiju govoriti samo nogometni izbornici koji prozivaju državne neprijatelje, mogu pisati samo novinari koji huškaju na "protuhrvatske provokatore", mogu propovijedati samo svećenici koji neistomišljenicima prijete paklom? A politikom se smiju baviti samo desničarski pjevači?

Dok svi ostali moraju biti kuš.

Nitko od onih koji su sada branili Plenkovića i zabranjivali Severini da iznosi svoje stavove o premijeru, nisu branili Thompsonu da iznosi političke i ideološke stavove, nisu rekli Zlatku Daliću da se primi sporta i ne govori o vjeri i "onima koji ne vole ili ne žele Hrvatsku", a najmanje od svega su se usudili reći biskupima i svećenicima da se ostave politike i drže vjerskih propovijedi.

Jer Thompson je Plenkoviću dao autogram. Dok mu je Severina opalila verbalni šamar.

Obračun sa coprnicom

Iznošenje političkog stava bilo kojeg građanina, pa makar on bio pjevač, nije nužno i bavljenje politikom. Premda se upravo Thompson od svih pjevača najviše bavi politikom, veže uz politiku, skriva iza politike.

Međutim, politika se vrlo često bavi životima građana, a naročito ženskim pravima o kojima je Severina i govorila u Bruxellesu kad je poručila da se "žene napokon, u ovom dvadeset i prvom stoljeću, u najbogatijem dijelu svijeta, prihvati kao ravnopravne".

Plenkovićev HDZ, njegova koalicija, žetončići, desničari, branitelji, huligani, internetska bojna mrzitelja, najlakše se obračunava s jednom nezaštićenom i samostalnom ženom.

I dokazuju svoju ljubav prema premijeru tako što najmoćnijeg političara u državi brane od - jedne pjevačice.

Lijepo je znati da je Andrej Plenković u sigurnim rukama.