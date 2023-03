Optužila Kosor da je ukrala stan srpskoj obitelji. Ona odgovorila: 'Lažljivice pokvarena. Užas!'

Jadranka Kosor oštro se obračunala na Twitteru s jednom korisnicom koja ju je optužila da je primjer licemjerstva u hrvatskoj politici.

- Jadranka Kosor je primjer licemjera hrvatske politike. U ratu domoljub i nacionalista, koja uzima stan Srba i prepisuje ga na sebe. U miru pacifista te borac za ljudska prava iz udobnosti tuđeg stana... Može li gore? - napisala je jedna korisnica Twittera.

- Lažljivice pokvarena! - odbrusila joj je Kosor.

- Moralna fukaro iz smetlišta povijesti - nastavila je dalje žena.

- Vi me ne možete uvrijediti. Dokažite što to lažem. Uzeli ste srpski stan i to nije tajna. Uveli ste porez obiteljima poginulih na mirovinu. Što je od toga laž - piše dalje Kosor.

Potom joj je Jadranka Kosor posvetila i objavu na Twitteru:

"Odvratnih nekih spodoba ima na Twitteru. Komentiraju lažima, odurnim lažima, često. Samo block tu pomaže, samo block. A ipak ostane gorčina i pitanje kakvi su to ljudi. A spodobe"

