Jadranki Kosor operirali koljeno: 'Već sam teško hodala, dugo me mučio taj problem'

Bivša hrvatska predsjednica Vlade, 70-godišnja Jadranka Kosor objavila je fotografiju iz bolnice na društvenoj mreži 'X'.

- U društvu “Kineteka”. To je ta sprava. Operacija koljena. Jasno da boli. Čitam kaj pišete i pozdravljam - napisala je Kosor uz fotografiju noge u zavojima.

'Teško sam hodala'

- U bolnici sam. U utorak sam operirala koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove. I zato sam odlučila riješiti taj problem - ispričala je bivša premijerka za Večernji list. Operirao ju je specijalist za koljena, profesor Mirolav Hašpl u kojeg kako kaže ima veliko povjerenje.

- Sad je sve još uvijek malo komplicirano i bolno, ali nadam se da će sve biti dobro, puno bolje nego što je bilo. U bolnici će provesti još nekoliko dana, a onda slijedi rehabilitacija od nekoliko tjedana - rekla je.