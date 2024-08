Jadrolinija je lani kupila trajekt Sveti Duje. Plovi smanjenim kapacitetom jer nema splavi

Havarija trajekta Oliver koji je satima plutao nedaleko od Vele Luke i nezapamćena tragedija u kojoj su tri mornara izgubila život pri padu rampe trajekta Lastovo na Malom Lošinju u drugi plan su stavili trajekt Sv. Duje koji je nakon devet mjeseci hitnog remonta i silnih preinaka konačno zaplovio našim morem. No, Sv. Duje nije preuzeo liniju za koju je prvotno namijenjen, a to je linija Split – Supetar, već je uveden na liniju Drvenik – Sućuraj i to sa smanjenim kapacitetom putnika.

Tako trenutačno, umjesto 800 putnika, može primiti njih 588 i to zato jer mu nedostaju dvije splavi za spašavanje.

Svetog Duju platili 7,7 milijuna eura

Podsjetimo, brod Sv. Duje kupljen je u Grčkoj za 7,7 milijuna eura bez PDV-a i u brodogradilište Kraljevica stigao je krajem listopada prošle godine. Odmah je objavljen natječaj za usluge hitnog remonta navedenog trajekta u visini od 1,95 milijuna eura bez PDV-a.

Kraljevica: Trajekti Jadrolinije u brodogradilištu Dalmont | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Jadrolinija će splavi nabaviti nakon sezone

No, da su iz Jadrolinije naumili kupiti taj brod, unatoč upozorenjima Hrvatskog registra brodova da treba brojne prilagodbe, znalo se već u ljeto 2023. godine. Tako se zasigurno znalo i koliko splavi na broj putnika treba imati prema EU direktivama. No, ni godinu dana poslije, splavi još nema iako je vremena za njihovu nabavu bilo dovoljno. Nabavit će se tek nakon sezone. Ovako nam odgovaraju iz Jadrolinije.

- Trenutni broj kapaciteta putnika smanjen je u odnosu na objavljeni natječaj radi usklađenja s EU direktivom koja u sigurnosnim odredbama definira broj splavi za spašavanje. S još dvije splavi, Jadrolinija će uskoro moći povećati kapacitet putnika na 800, ali je radi vremena dobave splavi (rok poslije sezone), odlučila brod ipak uključiti u liniju s kapacitetom 588 putnika – odgovaraju iz Jadrolinije koji su i sami ranije najavljivali za koju liniju je brod namijenjen.

Prema našim informacijama, Sv. Duje nema dovoljno visoko nadvođe. U prijevodu, to je crta ispod koje brod, kada je ukrcan, ne smije potonuti. Na liniji Drvenik – Sućuraj uglavnom su osobni automobili, a za Supetar ide previše šlepera, a mnogi kamioni prevoze brački kamen. Kad se ukrcaju teški šleperi, kažu nam naši sugovornici, vrlo je vjerojatno da će more doći do crte nadvođa što znači da se više na njega ne mogu ukrcati automobili.

Kraljevica: Trajekti Jadrolinije u brodogradilištu Dalmont | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

No, iz Jadrolinije ne vide ništa sporno u slanju Sv. Duje na liniju za Hvar, no priznaju da su korigirali nadvođe čime je smanjena nosivost broda.

- Jadrolinija je na javnom natječaju tražila brod kapaciteta 120 vozila i 700 putnika, a do kojeg je zaključka došla nakon pregleda broda u Grčkoj od strane stručnih službi Jadrolinije i Hrvatskog registra brodova. Upravo takav brod potreban nam je za održavanje državnih linija temeljem traženih kapaciteta, a sukladno postojećem Pravilniku o kapacitetu garaže. U skladu s Međunarodnom konvencijom o vodenoj liniji, korigirali smo nadvođe čime je smanjena nosivost broda, ali što nije utjecalo na sam kapacitet broda te on i dalje svojim kapacitetom zadovoljava zahtjeve linija na koje će biti stavljen – objašnjavaju iz Jadrolinije dodajući kako je linija Drvenik - Sućuraj iznimno važna linija za povezivanje otoka Hvara najkraćom vezom s kopnom naročito u razdoblju visoke sezone gdje linija bilježi značajan rast prometa.

Foto: Čitatelj 24sata



- Liniju Split – Supetar održavaju četiri velika trajekta značajnog većeg kapaciteta te moramo istaknuti kako je osigurana nikad bolja veza, a što maksimalno doprinosi smanjenju gužve u luci Supetar. Raspored brodova iz flote na određene linije na Jadranu poslovna je odluka brodara, a poštivajući sve ugovorene obaveze za održavanje državnih linija s Agencijom za obalni linijski pomorski promet. Tako držimo da je brod Sv. Duje u ovom trenutku stavljen na liniju gdje je najpotrebnije, te odgovorno tvrdimo kako brod može održavati i liniju Split – Supetar kao i više drugih linija na Jadranu – tvrde iz Jadrolinije. Na pitanja je li predviđen njegov povratak u remontno brodogradilište nakon završetka sezone, kolika je završna bilanca hitnog remonta i ima li brod protupožarni sustav na svim palubama, uključujući i one u garaži, nisu nam odgovorili.