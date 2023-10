Jajo meni! Uhvatio policajca za genitalije u Podravini: 'Pio sam tu večer. Stvarno se ne sjećam'

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kolega mu je na desnu ruku stavio lisicu, a ja sam ga uhvatio za lijevu, no on se istrgnuo i uhvatio me za genitalije. Nakon toga me ugrizao za lijevu podlakticu, ispričao je policajac na sudu

Kopiranje linka Pio sam od osam navečer. Došli su mi u kuću i rekli da moram s njima, a nisu rekli zašto, rekao je na sudu Dragan (36) iz Podravine, koji je optužen za napad na policajce, prenosi Podravski.hr koji dodaje kako optuženi ima više kaznenih i prekršajnih djela, a bio je i u zatvoru. U posljednjem incidentu primio je policajca za genitalije pa ga ugrizao. Bilo je to u veljači ove godine. Policajci su stigli u kuću na poziv Draganove šogorice koja ga je optužila za napad. On je prvo izvrijeđao policajce pa ih je napao. Priznao je, a za sve je okrivio alkohol. Sucu je rekao da je taj dan pio sa šogoricom od osam navečer. Tvrdi da mu je jedan od policajaca počeo stavljati prste u oči pa je reagirao, a ne sjeća se što je točno radio. - Možda sam nekoga udario, odnosno ugrizao, ali bio sam pijan pa se ne mogu sjetiti - rekao je Dragan. Policajci su svjedočili da su došli na dojavu o nasilju u obitelji. - Galamio je, negodovao i vrijeđao nas. Rekli smo mu da mora s nama u postaju, kolega mu je na desnu ruku stavio lisicu, a ja sam ga uhvatio za lijevu, no okrivljenik se istrgnuo i uhvatio me za genitalije. Nakon toga sam mu stavio lisice i na tu drugu ruku, ali me pritom ugrizao za lijevu podlakticu i držao zubima sve dok se nisam uspio od njega odvojiti - ispričao je policajac.