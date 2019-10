Jak potres pogodio Filipine, poginulo najmanje dvoje ljudi

Najmanje dvoje ljudi pogininulo je nakon što je potres od 6,6 Richtera u utorak pogodio jug Filipina, samo tjedan dana nakon što je u potresu u istoj regiji poginulo sedmero ljudi, prenosi Al Jazeera.

LOOK: Situation in Davao del Sur after a magnitude 6.6 quake that rattled Tulunan, Cotabato and parts of Mindanao on Tuesday morning. (Photos courtesy of Dan Ver Fernandez) pic.twitter.com/2E692Gn28x