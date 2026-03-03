Obavijesti

MAGNITUDE 6,4

Jak potres pogodio Indoneziju

Piše HINA,
Jak potres pogodio Indoneziju
Foto: EMSC

Epicentar je bio na dubini od 13 kilometara, vlasti poručuju da nema opasnosti od tsunamija.

Admiral

Potres magnitude 6,4 pogodio je u utorak indonezijsku pokrajinu Aceh, priopćila je indonezijska agencija za geofiziku. 

Agencija je izjavila da je epicentar potresa bio na dubini od 13 kilometara te naglasila da nema opasnosti od tsunamija.

OSTALO

