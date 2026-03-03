Epicentar je bio na dubini od 13 kilometara, vlasti poručuju da nema opasnosti od tsunamija.
MAGNITUDE 6,4
Jak potres pogodio Indoneziju
Čitanje članka: < 1 min
Potres magnitude 6,4 pogodio je u utorak indonezijsku pokrajinu Aceh, priopćila je indonezijska agencija za geofiziku.
Agencija je izjavila da je epicentar potresa bio na dubini od 13 kilometara te naglasila da nema opasnosti od tsunamija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku