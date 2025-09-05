Obavijesti

4,1 PO RICHTERU

Jak potres pogodio je Srbiju: 'Kratko, ali je dobro zatreslo'

Potres je bio 65km od grada Mitrovice te 9km od mjesta Sokolovice

Jak potres magnitude 4,1 po Richteru pogodio je u 14:43 sati područje Srbije, javlja EMSC. Potres je zabilježen na dubini od 3 kilometara.

Potres je bio 65km od grada Mitrovice te 9km od mjesta Sokolovice.

- Bio sam u sobi i osjetio jako podrhtavanje - napisao je jedan od svjedoka.

- Osjetilo se ljuljanje, ali trajalo je kratko.

- Osjetilo se i u Kragujevcu.

- Blago podrhtavanje osjetilo se i u Beogradu.

- Trajalo je svega dvije sekunde.

