Na Jadranskoj magistrali, između Senja i Svete Marije Magdalene, na snazi su ograničenja zbog vjetra koja se odnose na određene vrste vozila, dok HAK savjetuje vozačima da budu oprezni.
STANJE U PROMETU
Jak vjetar stvara probleme na cestama: Za neke skupine vozila uvedena zabrana prometa
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Između Senja i Svete Marije Magdalene zbog vjetra je na snazi zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama pa HAK vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Do 25. rujna kroz tunel Brinje i do 8. listopada kroz tunel Brezik vozi se jednom tunelskom cijevi dvosmjerno.
Do 30. rujna u noćnim satima od 22 do 5 sati privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekida se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera.
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