Jaka bura stvara probleme na cestama, oslabjet će predvečer

Jak olujni vjetar stvara probleme u prometu, posebice na Jadranu. Kako javlja Hrvatski autoklub (HAK), autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene te cesta Maslenica-Zaton Obrovački otvorene su samo za osobna vozila.

Obilazak za A1 je preko Gračaca, Obrovca i Karina.

Između Senja i Karlobaga na DC8 zabrana je prometa autobusima na kat, vozilima s kamp prikolicama, motociklima te dostavnim vozilima s natkrivenim teretnim prostorom.

Snijeg mjestimice pada u Lici i Slavoniji, a kolnici su mokri ili vlažni i skliski. HAK upozorava sve vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, održavaju sigurnosni razmak i na put ne kreću bez zimske opreme.

Kako javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), puše jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka bura s povremeno olujnim i orkanskim udarima koja će prema kraju dana oslabjeti.

Danju hladno, najviša temperatura između -2 i 3, na obali i otocima od 5 do 9 °C, a navečer će u unutrašnjosti temperatura osjetno pasti.

Jaka bura s mjestimice olujnim udarima nastavit će puhati i u ponedjeljak na Jadranu, a predvečer će slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -7 do -3, na Jadranu od -1 do 4, a najviša dnevna od 1 do 6 na kopnu te od 6 do 9 °C na moru.

