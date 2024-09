Jaka kiša i bura diljem zemlje: Upalio se i crveni alarm! Evo kakve će biti temperature

Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja. Mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, češće na Jadranu i u predjelima uz njega. Navečer i u noći na četvrtak na dalmatinskim otocima izraženiji pljuskovi s grmljavinom i obilna oborina. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, a na jugu istočni vjetar i jugo. Najviša temperatura zraka većinom od 20 do 24 °C, u gorju niža.

Za sutra prognoziraju umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom. Mjestimice u Dalmaciji i obilni pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na otocima. Na kopnu će puhati umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar. Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na krajnjem jugu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka između 10 i 14, a na moru od 15 do 18 °C. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 22 °C, a u Lici i Gorskom Kotaru niža.

Upozorenja su upaljena diljem Hrvatske. Za Velebitski kanal upalio se crveni meteo alarm. Meteorolozi predviđaju da će tamo puhati jaka i vrlo jaka, mjestimice olujna bura koja će malo će slabjeti prema kraju dana. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h).

Utjecaj: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Zapadna obala Istre i Kvarner su u narančastom te će tamo također puhati jaka bura. Cijela Dalmacija je u žutom. Očekuje se pojačana, mjestimice jaka bura i istočni vjetar, poslijepodne će malo oslabjeti, a navečer ponovno pojačati. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h).

UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Sutra je upaljen alarm za većinu Hrvatske

Prema južnim otocima moguće su obilne oborine. Izraženiji pljuskovi i grmljavina, uglavnom prema jugu. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni, savjetuju meteorolozi DHMZ-a. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.