Vrijeme promjenjivo, kiša će slabjeti. Puhat će olujna bura, DHMZ objavio crveni alarm

U utorak će prema prognozi DHMZ-a biti promjenjivo vrijeme. Na zapadu i sjeverozapadu bit će pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, češću prijepodne, a uglavnom bez oborina očekuje se na istoku. Ponajprije su na otvorenom moru mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u gorju ponegdje i jak sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka, na udare i olujna bura, a u Dalmaciji umjeren do jak istočnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18, a na Jadranu od 19 do 23 °C.

U srijedu će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak, osobito u gorju i na Jadranu. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni.

Na sjevernom i srednjem Jadranu puhat će umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, a na južnom dijelu istočnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 15 i 19, a najviša dnevna uglavnom od 18 do 23 °C.

DHMZ je za utorak izdao žuto odnosno narančasto upozorenje za obalu zbog jakog vjetra. Za srijedu je za Velebitski kanal izdano crveno upozorenje zbog snažne bure.

