Jaki vjetar otpuhao kamion na policijski auto: Smrskao ga je!

Vjetrovi popraćeni kišom i pljuskovima u Velikoj Britaniji puhali su i do 100 kilometara na sat, a na autocesti A1 jučer su prevrnuli kamion koji je potom smrskao policijski automobil.

Nesreća se dogodila na cesti između Haddingtona i Dunbara u Škotskoj kada je policijski auto preusmjeravao promet s vanjske trake. Vjetar je tada već otpuhao jedan kamion s ceste. Drugi kamion se potom samo prevrnuo na policijski auto i smrskao ga. Policijac koji je došao na mjesto događaja lakše je ozlijeđen.

Sgt Easton, the driver, was as cool-as-a-cucumber when he broadcast on INTOP1: “We need to close the A1 now: a lorry has just toppled onto my patrol car. And I just polished it yesterday!” I nearly spilt my mug of tea but was quickly reassured when told the BMW was a ‘64 plate! pic.twitter.com/eX6lDJGUXy