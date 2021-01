Predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Vedran Jakominić osvrnuo se na jučerašnje gostovanje u emisiji Otvoreno na Facebook profilu. Objavio je i fotografije navodnih obroka koji je dijelio Pleter. Ipak, predsjednik uprave Pleter usluge Marijan Mareković kaže da to što je objavljeno - nije točno.

- Mi to za teren nemamo u jelovniku. Mi smo jučer ljudima pripremili i dali vinogradarski gulaš za ručak - kazao je kratko Mareković za RTL.hr.

Jakominićev status prenosimo u cijelosti:

OTVORENO, završna riječ:

Prvo, žao mi je da sam razočarao sve one koji su htjeli fajt. Nisam gore išao biti agresivan, već razgovarati o tome što sutra - no do toga nismo uspjeli ni doći. Što se događalo proteklih dana već pomalo znaju svi.

Ovo je, budući da mi je uskraćena završna riječ, ono što je bilo spremno:

Sama emisija je, pomalo neočekivano, bila fokusirana na mirenje. Prilog koji je išao prije emisije je prvo ukazao na problem građanina, a kasnije svečano pokazao ravnatelja Crvenog Križa u istoj ovoj neokaljanoj uniformi iz emisije kako osobno rješava taj problem. Dok je državni tajnik razgovarao o konvoju kamp kućica, na ekranu su se slavodobitno vrtile fotografije tog konvoja.

Ja, da sam imao priliku, pokazao bih fotografije obroka koje je prvi dan dostavljao Pleter.

Međutim, poruku koju sam htio dati sam dao - sustavu nedostaje samokritičnosti. Bilo kakav prigovor se tretira kao demontaža države i bratoubilačka agenda, a nespremnost države bi trebala biti onaj trenutak u kojem se sustav otrežnjuje, i shvaća da nije dobro. Uči iz pogrešaka i postavlja standarde koji će u svakoj budućoj iole sličnoj situaciji - funkcionirati. Brzo, kvalitetno i jasno.

Javnost razumije da je na terenu nedostajalo strukture, brzine i odlučnosti u rješavanju problema.

Međutim: ugostitelji su se tamo dovukli iz osjećaja osobne odgovornosti i solidarnosti. Nisu vukli novinare sa sobom, nisu radili pompu, ma nisu ni rekli nikom tko su. Ni u jednom trenutku, sustavu unatoč, ugostitelji nisu prozivali ni Crveni Križ, ni Civilnu Zaštitu, niti zazivali medije. Samo smo, opravdano, reagirali na nespretne izjave političara te uz protok vremena ukazali na potrebu da se od nas preuzme organizirana prehrana. Sukladno tome, jučer se nismo došli svađati nego reći istinu.

Ono što nisam stigao reći je ono bitnije:

Potpore kasne. Dobar dio ugostitelja nije dobio potpore za listopad, kamo li studeni. Pokrivanje fiksnih troškova još ne postoji. Naši ljudi su i dalje na tim malim potporama, i uz fitness ostajemo jedini dio ekonomije koji je i dalje - i to neopravdano, zatvoren.

Župan je izjavio da je na Baniji stanje koje nije normalno - i to je točno. Ali to stanje traje već dekadama, i fokus bi morao biti na budućnosti. Obnoviti kuće nema smisla ako ne sagradimo ekonomiju. Kako na Baniji tako i u ostatku zemlje.

Tko je volontirao na Baniji je uz ruševine primjetio ono najgore - nema dječjeg smjeha, ni dječjeg plača. To je kraj koji je samo jeka u odlasku.

Ako ćemo se baviti s time što je bio jučer, mi više u tome nećemo sudjelovati. Želimo razgovarati o sutra. UGP sa svojim partnerima radi na obnovi zgrada, ali bitnije raditi će na kontroli izvršenja obnove na terenu i inzistirati na transparentnosti - i ono najbitnije, raditi će na stvaranju ekonomske budućnosti Banije. Ne obnovi, jer ekonomije na Baniji doista - nema. Narednih 5 ili 10 godina, treba ukinuti porez na dohodak, a možda čak i doprinose. Porez na dobit lokalnim firmama treba potpuno ukinuti.

Timeline događaja na Baniji je okačen u prilogu. Kao i fotke Pleterovih obroka, a onda i naših.

Sustavu nedostaje samokritičnosti, i sustav treba naučiti učiti iz svojih grešaka, prihvaćati svoje greške, i postati svjestan da nam svima cilj mora biti samo jedan. Bolje sutra.

Krenimo u otvaranje zatvorenih struka, pravednu odštetu posrnuloj ekonomiji i u #višerada #višepravde