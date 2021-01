Nadograđeni sistem dostave hrane koji je počeo danas je dogovoren sa ugostiteljima i našim snagama kad je dogovoreno da se nadograđujemo i nadopunjujemo. Od samog početka dobro komuniciramo, naša ministrica gospođa Brnjac došla je dva sata nakon potresa u doticaj s ljudima iz struke. I danas u ovom trenutku na zalihama imamo hrane koja se može kuhati u režimu u kojem smo bili još desetak dana. Cijelo je vrijeme vidljivo zajedništvo ugostitelja, volontera i naših operativnih snaga te ćemo tako i nastaviti - rekao je u HRT-ovoj emisiji 'Otvoreno' državni tajnik Tonči Glavina.

Dva tjedna nakon razornog potresa država preuzima pripremu hrane za stradale na Banovini preko svoje tvrtke Pleter, a postavlja se i pitanje kako organizirati smještaj.

POGLEDAJTE VIDEO: Ledena noć u Majskim Poljanama

- Postojala je komunikacija, nismo ni mogli biti na terenu bez da se nekome javimo. Teško je bilo biti u sobi s nekime iz države i nekome oponirati. Nedostaje nam samokritičnosti, sustav je trebao bolje reagirati, a mi smo samo trebali biti potpora. U 14.32 je prve ekipa bila na putu prema Petrinji, u 16 sati su bili spremni obroci i već su kretali novi kamioni. Tražili smo od volontera koji su voljni da se organiziramo u smjene, bila je ledena voda, nije bilo uvjeta za rad, struje, potres je bio prije toga i rasčisčavale su se ulice. Terenska improvizirana kuhinja još je teža, a mislili smo prvi dan da je 250 ljudi puno koje smo nahranili, na kraju smo došli do 600. Uz dužno poštovanje, Crveni Križ nam je skladište otvorio tek 3. siječnja, dotad smo mi to vukli vlastitim poznanstvima i vezama. Robne zalihe su otvorene 7. siječnja, devet dana nakon potresa. To je za nas bio logistički kaos jer smo volonteri koji smo dali sve od sebe ali trajalo je predugo - istaknuo je potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja i član Upravnog odbora UGP Vedran Jakominić.

Svakako je bilo nedodstataka u komunikaciji i pogrešaka u organizaciji, ali predsjednik Crvenog Križa ističe da su razovarali od prvog sata nakon potresa.

- Prve riječi moraju biti upućene ugostiteljima koji su napravili herojski čin i sve ove dane 'hranili' cijeli sustav i građanstvo. Bili smo u komunikaciji s predsjednikom udruge od prvog sata i tad smo im rekli da mogu doći kao naši volonteri donirati hranu. Sutradan smo osigurali u suradnji s gradom poziciju za veliki šator. Cijeli taj početak akcije bio je na inicijativu udruge ugostitelja. U konačnici, hrvatski Crveni Križ je otvorio robne rezerve udruzi ugostitelja, a tamo ne samo da se kuhalo nego se kuhalo u nestandardnim uvjetima. Pranje posuđa u takvim je uvjetima ogroman posao, a tu moramo zahvaliti i volonterima - rekao je Robert Markt, izvršni predsjednik Crvenog križa,

-