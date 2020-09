Jakov Kitarović bio je prisutan na primopredaji mita za Janaf?!

<p>Suprug bivše predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, <strong>Jakov</strong>, bio je prisutan na primopredaji 1,96 milijuna kuna mita direktoru Janafa <strong>Draganu Kovačeviću</strong>, javlja <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/drustvo-iz-slovenske-9-medu-gostima-na-rucku-istog-dana-kad-je-predan-mito-bio-i-j-kitarovic-15020363" target="_blank">Jutarnji</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Policijska tajna pratnja snimila je Jakova kako izlazi iz prostorija 'Kluba' u Slovenskoj 9 na dan kad je poduzetnik <strong>Krešo Petek </strong>navodno dao mito Kovačeviću. Tog dana snimljeno je još oko dvadesetak ljudi koji su ulazili i izlazili iz tih prostorija, a radilo se uglavnom o poduzetnicima među kojima je i Janafov kooperant <strong>Tonica Rajh</strong>.</p><p>Bio je tu i upravitelj kaznionice u Turopolju <strong>Anđelko Nikolić</strong> kao i bivši zastupnik HNS-a <strong>Jakša Marasović</strong>.</p><p>Policija je u to doba, studeni 2019., već dva mjeseca snimala Petekove telefonske razgovore, kao i pratila njegove kretnje, a isto se radilo i s Kovačevićem te šefom sigurnosti Janafa<strong> Vladom Zorićem</strong> i šefom Odjela za prijevoz nafte <strong>Damirom Vrbancem</strong>.</p><p>Policija je utvrdila kako se svi oni redovito nalaze u 'Klubu', Kovačevićevom prostoru za sastanke i druženje.</p><p>USKOK je nedavno imenovao 'Klub' kao prostor gdje je Kovačević ugošćivao dužnosnike najvišeg ranga, no nisu imenovali koje, a upravo su tamo Petek i Kovačević dogovorili sastanak 11. studenoga 2019. godine kojemu je prethodilo Petekovo podizanje iznosa od 1,96 milijuna kuna.</p><p>Policijska pratnja Peteka je snimila kako izlazi iz banke noseći vrećicu s logom banke u kojoj je vjerojatno bio novac, a potom je Petek slao SMS Kovačeviću kako će malo zakasniti.</p><p>Kovačević tog popodneva nije otišao iz prostora s vrećicom, a to ukazuje kako bi 24 posjetitelja 'Kluba' tog dana mogli biti dragocjeni svjedoci, piše<a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/drustvo-iz-slovenske-9-medu-gostima-na-rucku-istog-dana-kad-je-predan-mito-bio-i-j-kitarovic-15020363" target="_blank"> Jutarnji</a>.</p>