Čak 407.000 kuna otpremnine dat ćemo bivšem šefu Janafa?

Ima pravo na devet bruto plaća, ali zbog uhićenja, njegova bivša tvrtka pokušat će mu ne isplatiti tu veliku svotu...

<p>Sasvim očekivano, Vlada će nadzornom odboru Janafa predložiti smjenu uhićenog Dragana Kovačevića s mjesta predsjednika uprave te strateške državne tvrtke.</p><p>To bi se trebalo dogoditi već ovoga četvrtka.</p><p>- Poduzet će se i nužni potezi da društvo funkcionira te će u zakonskoj proceduri biti imenovan novi predsjednik uprave - potvrđeno nam je iz Vlade.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:</strong></p><p>Dragan Kovačević je na čelu Jadranskog naftovoda proveo osam godina, a upravo ove veljače mu je Vlada Andreja Plenkovića poklonila povjerenje da vodi bogatu tvrtku još četiri godine. Kovačević je došao na čelo kao HNS-ovac, ali se iščlanio iz stranke.</p><p><strong>Plaća je rasla</strong></p><p>No, kako nam je potvrđeno, Kovačević ima u svojem ugovoru i “zlatni padobran” ako ga Vlada smijeni prije isteka mandata. Ima pravo na otpremninu od devet plaća ili pravo da ostane raditi kao savjetnik uprave.</p><p>Kovačević je 2012. godine, kad je prvi put imenovan za predsjednika uprave, imao neto plaću od 18.800 kuna, koja je u ovih osam godina narasla na 25.700 kuna, koliko je prijavio u zadnjoj imovinskoj kartici. No isplata otpremnine se računa prema bruto plaći jer se računaju i porezi i doprinosi. Kako je njegova bruto plaća nešto viša od 45.000 kuna, za otpremninu bi trebalo izdvojiti oko 407.000 kuna jer ne dolazi u obzir da ostane savjetnik uprave. Kovačević je inače pod istragom Uskoka da je primio 1,96 milijuna kuna mita od Kreše Peteka, vlasnika tvrtke Elektrocentar Petek, kako bi s još dva direktora u Janafu osigurao Peteku dva posla vrijedna zajedno oko 40 milijuna kuna. Sudac je i njemu i ostalima odredio istražni zatvor od mjesec dana, koji se može produljiti još dva mjeseca.</p><p>Upravo iz tih razloga, neslužbeno saznajemo da će Janaf ići na osporavanje njegova prava na izdašniju otpremninu.</p><p><strong>Odluka povjerenstva</strong></p><p>- Otpremnina je predviđena kad bi predsjednik uprave bio smijenjen u redovnom postupku. Postoji i klauzula u ugovoru koja kaže da će posebno povjerenstvo odlučivati koji su razlozi njegove nemogućnosti obavljanja posla. A kako je jasno zbog čega ne dolazi na posao i zbog čega je smijenjen, oni imaju pravo odlučiti da isplata otpremnine nije opravdana - kaže nam sugovornik upućen u ovu pravnu peripetiju.</p><p>Ne bi bilo prvi put da direktori javnih poduzeća pod istragom za korupciju dobiju i milijunske odštete, pa čak i putem suda povratak na posao. Najpoznatiji je slučaj Jurice Prskala iz Hrvatskih autocesta. </p><p>Prskalo je uhićen u jesen 2009. godine kao predsjednik uprave HAC-a pod optužbom da je s ostalim članovima uprave pogodovao Skladgradnji u čuvenom farbanju tunela. Uskok ga je teretio za štetu od minimalno 25 milijuna kuna. Nakon prvog uhićenja istraga je proširivana, a HAC je dao otkaz svojem direktoru jer je bio u istražnom zatvoru i nije dolazio na posao. Prskalo je tužio, a 2016. godine i dobio pravomoćnu presudu kojom mu se moraju isplatiti sve plaće i mora ga se vratiti na posao. Radi se o više od milijun kuna neto, a Prskalo i danas radi u HAC-u. Suđenje u aferi još nije završeno niti nepravomoćnom presudom!</p><p>Kovačević će isto izaći za najviše tri mjeseca iz Remetinca i ako mu ne isplate ono na što smatra da ima pravo.</p><p>Kovačeviću bi ipak uhićenje moglo biti tek početak problema. Istražitelji su, kako doznajemo, u Janafu uzeli i niz druge dokumentacije vezano za poslovanje te tvrtke, a ne samo za dva posla sustava hlađenja i mjernih stanica za koje se tereti da je primio 1,96 milijuna kuna mita.</p><p>- Čini se da je ovo što mu se stavlja na teret samo uvertira - kaže nam jedan sugovornik.</p><p>Uskok često zna proširivati istragu, a samo u posljednjem slučaju Josipe Rimac, ona je još dva puta proširena i obuhvatila je nove dužnosnike.</p><p>Osim toga, novi predsjednik uprave koji će biti izabran na natječaju također će dobiti zadatak da provede kompletnu računovodstveno financijsku forenziku.</p><p><strong>Borba za novog šefa</strong></p><p>Iako se za članove uprave formalno raspisuje natječaj, ne treba sumnjati da je on više radi forme jer je Janaf bogata tvrtka te će Vlada i HDZ postaviti nekog od povjerenja.</p><p>Trenutačno su u upravi još dva HDZ-ovca imenovana u veljači s Kovačevićem. Također nakon formalnog natječaja iako je jasno da je stranka postavila svoje ljude od povjerenja.</p><p>Radi se o Stjepanu Adaniću, varaždinskom HDZ-ovcu, te Vladislavu Veselici, čovjeku koji je ranije bio i komercijalni direktor, a u Janaf ga je doveo upravo Kovačević. Veselica je i prijatelj s premijerom Andrejem Plenkovićem pa se već spekulira da je on najizgledniji kandidat za Kovačevićeva nasljednika.</p><p><strong>Suprugin neprijavljeni stan</strong></p><p>Provjeravajući taj trag, saznali smo od sugovornika da Veselica sigurno neće biti imenovan za predsjednika uprave iz dva razloga. On je osobno odbacio takvu mogućnost i zbog toga kako se ne bi u već korupcijom opterećenoj tvrtki govorilo da mu je pomoglo prijateljstvo s Plenkovićem. Janaf je inače, iako u većinskom državnom vlasništvu, izlistan na Zagrebačkoj burzi pa će tvrtka biti pod dodatnom paskom javnosti.</p><p>Janaf također nije bio ni obveznik javne nabave iako je imao stotine milijuna kuna investicija. Samo je objavljivao javne pozive, a snimljeni materijal dokazuje da se pogodovalo tvrtkama kojima se željelo. Petek nije bio samo u komunikaciji s Kovačevićem, nego i s direktorima Vladom Zorićem i Damirom Vrbancom, ali i drugim ljudima u Janafu. S njima je bio u prijateljskim odnosima, dogovarali su planove investicija, družili se i pili po cijele noći. Javnost nikad nije imala uvid tko je konkurirao na natječajima i kakve je cijene ponudio. A sve je formalno bilo pokriveno papirima. Kovačević je čak donio kodeks kojim se zabranjuje uzimanje mita.</p><p>- Nitko ne smije izravno ili neizravno ponuditi, davati ili prihvatiti bilo kakvu neovlaštenu novčanu ili drugu korist u svrhu dobivanja, održavanja ili osiguravanja bilo kakve protupravne poslovne prednosti - stoji među ostalim u kodeksu tvrtke koji je potpisao nedavno upravo Kovačević, a objavio riječki Novi list.</p><p>Uz probleme s Uskokom, Kovačeviću će kao dužnosniku svu imovinu provjeriti i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. To su nam službeno potvrdili nakon što smo otkrili da mu supruga ima stan koji nije prijavio. Inače je prijavio tri stana u vrijednosti od 5,5 milijuna kuna. </p>