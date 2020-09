Tajna dugovječnosti: U Janafu zapošljavao djecu moćnika

Dragan Kovačević, šef Janafa i drugooptuženi u velikoj akciji USKOK-a, gajio je dobre odnose sa svima, a u Janafu je uhljebljavao i snahe, kćeri, sinove i supruge utjecajnih ljudi...

<p>Sad sam kao drug Tito, kaže Dragan Kovačević, a nepoznati muškarac mu s druge strane odgovara: “Upravo suprotno, drug Tito je to postigao uz velike pompe, a ti si napravio isto to... bez ikakve pompe. Potiho... I tu si majstor”.</p><p>“To ti je novo doba”, kaže Kovačević.</p><p>“Promijenit će se njih dosta, ali nikada ni jedna firma nije tako u tišini radila kao Janaf”.</p><p>Ovaj razgovor uhićenog šefa Janafa <strong>Dragana Kovačevića</strong> i nepoznatog muškarca koji su uhvatili istražitelji ponajbolje opisuje način na koji je Kovačević uspio tako dugo ostati u fotelji direktora.</p><h2>Pogledajte video: Velika USKOK-ova akcija u aferi Janaf</h2><h2>Htio je biti predsjednik Vlade</h2><p>Osam godina vodio je Janaf, a u veljači je dobio novi četverogodišnji mandat od vlade Andreja Plenkovića. Već smo pisali da je ovaj 51-godišnji doktor ekonomije, koji je završio i Agronomski fakultet, karijeru počeo u SDP-u kao mladi ekonomist, a tepali su mu i da je jedan od mladih lavova hrvatske politike.</p><p>Imao je veliku ambiciju, koja je sad zapečaćena i obilježena uhićenjem zbog primanja mita od 1,96 milijuna kuna. Kovačević je samo krenuo kao SDP-ovac, vodio je Hagenu, agenciju koja je nadzirala rad mirovinskih fondova, a upravo je on jedan od tvoraca mirovinske reforme s tri mirovinska stupa, koja je i danas na snazi.</p><p>Nakon poraza vlade Ivice Račana i dolaska Ive Sanadera Kovačević se bacio u gradsku politiku. On je uvijek gajio i dobre odnose s Milanom Bandićem te, što je još važnije, sivom eminencijom Zagreba: Slobodanom Ljubičićem Kikašem.</p><p>Od Bandića se poslije udaljio, ali je s Ljubičićem ostao dobar. U svakom slučaju, to mu je, uz neupitnu stručnost, osiguralo i poziciju člana uprave Zagrebačkog holdinga, koji je tad bio tek osnovan.</p><p>Iako je tad bio tek u 30-ima, on se smatrao dovoljno dobrim materijalom za premijera. Ali tu ambiciju je ugasio Zoran Milanović, koji ga je pobijedio na izborima za šefa SDP-a. S njim je Kovačević gajio nužne odnose, ali nikad nisu bili bliski prijatelji i postojala je razina netrpeljivosti. I tu dolazimo na njegovu sadašnju funkciju.</p><h2>Usluge i protuusluge</h2><p>Tijekom 2011. godine prelazi u HNS, koji je bio u koaliciji s SDP-om i bilo je izvjesno da će pobijediti na izborima i formirati novu vladu. Kovačević se zbližio s Radimirom Čačićem, a ovaj ga je 2012. kao ministar postavio na čelo Janafa.</p><p>Od tada do danas Kovačević je preživio tri premijera, odnosno četiri vlade. Izmijenio se i šesti ministar gospodarstva. Popadale su imenovane uprave državnih poduzeća. Jedino je on opstajao.</p><h2>Pogledajte video: Afera Janaf</h2><h2>Desna ruka - Berin prijatelj</h2><p>U prostoru u vlasništvu Kovačevićeve tvrtke u Slovenskoj ulici u Zagrebu, koji su zvali “klub”, primao je dužnosnike najvišeg ranga, utvrdili su istražitelji, ali bez navođenja imena.</p><p>No opće je poznato da je Kovačević uz svoje ekonomsko znanje bio čovjek s izuzetno dobrim vezama. U svim strankama.</p><p>- On je uvijek bio spreman pomoći, izaći u susret, nazvati, učiniti uslugu. Sad to drukčije zvuči u ovom kontekstu, ali nije bila riječ o poslovima nego sitnim uslugama. Dogovaranje sastanka s nekim, lobiranje ili zapošljavanje nekog. Usluge su sigurno dio razloga njegove dugovječnosti - kaže nam sugovornik koji ga poznaje.</p><h2>Lista zaposlenih</h2><p>Među ostalim, podulja je lista ljudi koji su zaposleni u Janafu, a baš slučajno ili ne imaju veze s veoma utjecajnim ljudima u politici ili biznisu. Za razliku od nekih drugih direktora, Kovačević nije gomilao ljude nego je zapošljavao postupno, kad bi neki odlazili u mirovinu, kad su se otvarali novi terminali ili sektori. Kako doznajemo, mlada pravnica Iva Delipetar jedna je od posljednjih s te liste. Ona je kći Ante Delipetra, pomoćnika ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića za ljudske potencijale.</p><p>Delipetar se našao u žiži javnosti ovo ljeto kad je net.hr otkrio da su u samo tri godine mandata u MUP-u ili tvrtki AKD, koja je u njihovoj nadležnosti, zaposleni snaha njegova sina, ali i dva partnera njegovih kćeri. Sad je i jedna od kćeri pravnica u Janafu.</p><p>Pisali smo već i da je, dok je ministar državne imovine bio Goran Marić, njegova današnja snaha, a tada djevojka njegova sina, Mia, također zaposlena u Janafu. Tad su nam odgovorili da je imala sve referencije.</p><p>U Janaf je u vrijeme Kovačevićeva mandata došla i kći glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića, Andreja Jović Bačić.</p><p>Ivana Duvnjak, nova partnerica šefa HSLS-a Darinka Kosora, ima iskustvo u naftom biznisu, pa je Kovačević i nju zaposlio.</p><p>Iako se danas ne slažu previše, Kovačević je u Zagrebu surađivao s Davorom Bernardićem kao šef gradskog HNS-a. Njih dvojica su bili u koaliciji. Beri je spasio prijatelja Dejana Subotića, koji je i danas šef pravnih poslova i ljudskih resursa te Kovačevićeva je desna ruka. Subotić je bio prvo tajnik gradske skupštine dok je njome predsjedao Bernardić, a zatim je dobio posao u Zagrebačkom holdingu. Kako su u međuvremenu Bandić i SDP raskrstili, a Milan osvojio izbore i ponovno preuzeo Holding, trebalo je pronaći mjesta za Subotića, pa je Bero zamolio Dragana za uslugu.</p><p>HNS-ovi ljudi također nisu zaboravljeni, pa su u tvrtki koja se brine o protoku nafte zaposlene i kćeri bivšeg šefa HEP-a Perice Jukića te nekadašnjeg člana uprave Zvonka Ercegovca.</p><p>U Janafu je zaposlen prošle godine i Mario Klaus, sin Željka Klausa iz moćnog Sindikata energetike, pod koji inače spada i Janaf. Savjetnik u Janafu je general Slavko Barić, kojeg je povukao iz mirovine.</p><h2>Izgladio odnos sa Zokijem</h2><p>- On je uzimao ljude ovisno o političkoj situaciji. Ono što mu se ne može osporiti je da je bio izuzetno pametan i, za razliku od mnogih, gledao je nekoliko koraka unaprijed. Ako se čini da na drugom koraku nešto nema smisla ili je loše za njega, u petom koraku bi mu se isplatilo - potvrđuje i drugi sugovornik.</p><p>Primjerice, malo tko se više sjeća Mladena Sjauša, koji je prijatelj Božidara Kalmete i prije nekoliko godina spominjali su ga u aferama, ali i njegova kći zaposlena je u Janafu, kao i nećak vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića.</p><p> Prema nekim izvorima, iako se razišao s Milanovićem, koji je danas predsjednik Republike, prije koji mjesec viđeni su zajedno na ručku u restoranu Tač i zagladili su odnose.</p><p>Uza sve ovo, kako su otkrili istražitelji prisluškujući Kovačevića, on je organizirao “zabave s mlađim ženskim osobama koje je trebalo platiti” za svoje prijatelje i poslovne partnere. Jedna takva bila je u veljači ove godine na jednom odmorištu, a Kovačević je snimljen kako dogovara hoće li dovesti tri ili četiri dame.</p><p>Plaćanje odmorišta išlo je preko tvrtki njegova prijatelja Tonice Rajha, koji je onda trebao dostaviti podatke, pa bi mu Kovačević to podmirio. Nije utvrđeno je li plaćanje išlo preko Janafa ili bi mu Kovačević osobno podmirio.</p><p>U zagrebačkim poslovnim krugovima Kovačević je bio poznata osoba, a znalo ga je i osoblje većine dobrih restorana u centru Zagreba.</p><h2>Korak previše s Veselicom</h2><p>S Andrejem Plenkovićem također je bio u izvrsnim odnosima, a dobar je i s ljudima iz njegove blizine. Kad je 2017. godine HNS pregovarao s HDZ-om o podjeli resora, Kovačević uopće nije bio u njihovoj kvoti.</p><p>Plenković ga je odlučio ostaviti na tome mjestu na koje su ciljali mnogi HDZ-ovci jer tvrtka izvrsno stoji i svake godine ostvaruje dobit (samo lani 262 milijuna kuna, a u pola ove godine 181 milijun).</p><p>U veljači je Kovačević dobio novi mandat, ali su s njim imenovani i Vladislav Veselica i Stjepan Adanić, obojica HDZ-ovci. Veselica je u toj priči posebno zanimljiv.</p><p>On je dugogodišnji Kovačevićev prijatelj, a Vladislavov otac Vlado bio je i mentor Kovačeviću. Veselica je bio s Kovačevićem i u Hageni i bio je prije ulaska u upravu jedan od direktora u Janafu.</p><h2>Je li mu Plenković zamjerio</h2><p>Ali on je i dobar Plenkovićev prijatelj, kako je sam rekao, već 40 godina.</p><p>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet kad se Plenković nije izuzeo u potvrđivanju Veselice u upravu. Nakon imenovanja došlo je anonimno pismo protiv Veselice, na prilično osobnoj razini, a Kovačević ga nije bacio u koš nego je inzistirao da ono ode i u nadzorni odbor i ministru. Tu su navodno zahladili odnosi.</p><p>Također, tek imenovani Kovačević nakon ovih izbora nije htio poslušati uputu Plenkovića i staviti mandat na raspolaganje, dok su druga dva člana uprave to učinila. U HDZ-u su se zbog Kovačevića i toga treba li on ostati vodile duge rasprave i bilo je oprečnih mišljenja. Ali sad je Kovačević uhićen, pa je sasvim izvjesno i da će ostati bez fotelje.</p><p> </p>