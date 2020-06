Jakšić: Dosad imamo petero zaraženih na Institutu H. Požar

Ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar za N1 je komentirao da je prvi zaraženi radnik stabilno. Testirali su nekoliko radnika, te je uz dvojicu zaraženo i dvoje studenata

<p>Ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, <strong>Dražen Jakšić</strong>, rekao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a518980/Ravnatelj-Instituta-Hrvoje-Pozar-za-N1-Imamo-pet-oboljelih-od-koronavirusa.html"><strong>N1 </strong></a>kako imaju ukupno pet zaraženih te je komentirao i kako je došlo do pojave virusa u institutu.</p><p>- Informacije imamo od utorka popodne kada je potvrđen jedan covid pozitivan zaposlenik koji je u Institutu bio 5. lipnja, kasnije je razvio simptome i nije dolazio na posao. Nažalost, dijagnosticiran je tek ovaj utorak - rekao je Jakšić i dodao da se s njim čuje više puta dnevni. Kaže da je bilo problema i doći do doktora jer je bio jedan neradni dan, no da su radnika primili u nedjelju u Zaraznu i da je u utorak dobio pozitivan nalaz.</p><p>Kaže da je radnik stabilno te da su odmah u utorak kontaktirali epidemiološku službu i poslali popis kontakata. Testirali su nekoliko radnika i potvrđena su dva pozitivna slučaja među radnicima. Zaražena su i dva studenta koji su radili na projektu, što znači da imaju ukupno petero zaraženih. </p><p>Ne zna kako se njihov djelatnik zarazio i kaže da mu nije poznato da je putovao van zemlje.</p><p>Svi radnici, njih 80, poslani su na rad od kuće.</p>