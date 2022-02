Dražen Bošnjaković (HDZ) rekao je u HRT-ovoj emisiji U mreži Prvog da će se još vidjeti hoće li se ići u rekonstrukciju Vlade nakon uhićenja i ostavke Darka Horvata i da prvo treba obaviti razgovore s koalicijskim partnerima i pustiti vremenu kako će se stvari odvijati.

- I ranije smo svjedočili spektakularnim hapšenjima i suđenjima, gdje na koncu nije bilo ništa. Vidjet ćemo što će donijeti vrijeme, rekao je Bošnjaković koji smatra da se premijer s pravom pitao zašto su informacije došle u javnost i da to nije dobro za sam postupak.

- Sada smo došli u situaciju da je čovjek osuđen, a da postupak nije praktički niti počeo, rekao je.

Čačić: Mogao bih biti dobar ministar

Radimir Čačić (Reformisti) kaže da se teško ovo može zvati rekonstrukcijom Vlade i da je to iznuđeni potez.

- Sama činjenica da je Darko Horvat uhićen ga potpuno eliminira da bude i dalje u Vladi. Nadamo se da će novi ministar biti sposoban odgovoriti na novi izazov.

- Bez obzira što je premijer uspio da se za godinu dana produlji rok za iskorištenje sredstava namijenjenih potresu u Zagrebu, to je 5 milijardi, ogroman novac. Ako bude kvalitetan kandidat, glasat ćemo, a ako se priča proširi na bilo koga dalje u Vladi, to nije više pojedinačni slučaj, nije eksces, mi nažalost, nećemo moći podržati takvu vladu - rekao je Čačić.

- Banožića sam javno kritizirao jer nije odgovorio na kompleksni odnos Vlade i predsjednika RH, ali to nije sada tema, rekao je.

Vjeruje da bi mogao biti ministar jer poznaje materiju, ali smatra da i to može odraditi svaki kvalitetan menadžer, a da on ne želi u ovom trenutku biti previše blizu "ove politike".

Jakšić: Moramo ići na izbore

Mišel Jakšić (SDP) izrazio je iskrenu sućut premijeru Plenkoviću jer, kaže, težak vikend je iza njega.

- Vlada mora otići i moramo ići na prijevremene izbore. Ako živimo u demokratskom uljuđenom društvu, zna se što se u takvim društvima događa kada jedan ministar u mandatu završi u pritvoru. Ovo je presedan koji nismo imali u povijesti hrvatske države. Kada oporba problematizira rad pravosuđa koji proizlazi iz percepcije građana prema pravosuđu koje je katastrofalno, onda mi to radimo jer želimo demontirati državu. Ako to radi Andrej Plenković onda on to radi jer je zabrinut za ovu državu i zabrinut je kako tijela rade - rekao je Jakšić.

On smatra da je premijerov nastup bio ružan i da pokazuje nervozu u Vladi i HDZ-u. Kaže da bi koalicijski partneri jasno trebali reći kakvu državu žele. Volio bi da mu te stranke objasne gdje su reforme, gdje je borba protiv korupcije i gdje je transparentnost za koje se zalažu.

- Konzultacije oporbe kreću od danas, ona već ima zajednički stav o tome što bi trebalo raditi u narednom periodu, a to su prijevremeni izbori - rekao je Jakšić.

Troskot: Idemo u opoziv Ćorića

Zvonimir Troskot (Most) također je izrazio sućut obitelji Plenković. Potvrdio je da će Most već u četvrtak krenuti s opozivom ministra gospodarstva Tomislava Ćorića.

- Već mjesecima upozoravamo na cijene koje će se dogoditi s 1. travnja. Na probleme inflacije smo ukazivali još najesen. Svi iz vlade i koalicijski partneri su to stavljali pod tepih. Mjerama će udar biti ublažen, ali bit će to dosta teško razdoblje jer će plin povećati cijene umjetnog gnojiva, a on hrane i to ćemo osjetiti tek u 2023. godini. Hvale gospodina Čačića da smo uspjeli prolongirati 5 mlrd. kn je zapravo diplomatska sramota jer je to dekanski rok u kojem vi moljakate taj novac, a zapravo sve stoji. Vlada koju podržava gospodin Čačić se zbog tog nerada ne može mirno ušetati u Banovinu - kazao je Troskot.