Ni nekolika dana nakon uhićenja Darka Horvata prašina se nije smirila. Na vidjelo izlazi sve više dokaza, ali i izjave svjedoka. Naime, kako doznaje Telegram visokopozicionirane osobe iz Ministarstva gospodarstva istražiteljima su ispričale da su upozoravale na nezakonite dodjele potpora, no ni Horvat, ni njegova tadašnja pomoćnica Ana Mandac nisu ih, kako tvrde, poslušali.

USKOK sumnjiči Darka Horvata da je pogodovao tvrtkama, zbog čega je ranije priveden na ispitivanje u USKOK te smijenjen s ministarske funkcije. Horvat ide i u istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

Ukupan iznos potpora za koje su naložene navodno nezakonite isplate tijekom studenog i prosinca 2018. dosegle su 2,6 milijuna kuna.

- Ministar je naknadno donio odluku da se 20 potpora dodijeli tvrtkama koje nisu zadovoljile na natječaju u programu ‘Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina’ za 2018. godinu. U više navrata ukazivala sam Ani Mandac da takva dodjela sredstava nije u skladu s propisima. Nije bilo moguće nasumično odabrati tvrtke, već se znalo da u slučaju povećanja sredstava ili oslobađanja dijela sredstava potpore dobivaju ostali na bodovnoj listi - objasnila je svjedokinja.

- Ana Mandac mi je rekla da ministar ima pravo donijeti diskrecijsku odluku i da ja nisam u poziciji propitivati poteze ministra - prisjetila se svjedokinja.

Svjedokinja se prisjetila i kako je sastavila jednu verziju odluke za dodjelu dodatnih potpora, no imala je pri tome problema jer nije znala na što bi se u obrazloženju pozvala.

- Tu jednu verziju poslala sam Ani Mandac, ali ne znam tko je sastavio konačnu odluku. Imena tvrtki preuzela sam iz tablice koju mi je Ana Mandac poslala, a kako je ona sastavila tu tablicu ne znam - kazala je svjedokinja.

- Ministar me negdje 19. ili 20. prosinca pozvao kod sebe u kabinet. Tamo je bio i glavni tajnik Damir Kaufman. To je bio jedini put da su me zvali u ministrov kabinet, jer sam uobičajeno s njima komunicirala preko svojih nadređenih. Tada sam i ministru rekla da smatram kako donošenje ovakve odluke o dodjeli potpora nije po pravilima. On mi je uzvratio da je to njegova odluka i da ju stručne službe moraju provesti - svjedočila je djelatnica Ministarstva gospodarstva.

- Napomenula bih kako su i ostali djelatnici Ministarstva znali da su ove potpore dodijeljene na neobičan način - zaključila je svjedokinja u svom iskazu u USKOK-u.