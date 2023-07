James Martin o LGBT vjernicima u Crkvi: 'Puno ovisi o tome gdje oni žive. Nije li to tužno?'

Američki isusovac James Martin jedan je od najistaknutijih katoličkih publicista u SAD-u, a u svojoj knjizi iz 2017. pozvao je Crkvu na veću otvorenost prema LGBTQ zajednici i kulturi dijaloga kojeg promiče i papa Franjo. On je za portal Točka zarez progovorio o papi, ali i gay katolicima te Svjetskoj sinodi.

- Što se tiče bilo kakve promjene ili smjera, mislim da nam slika iz radnog dokumenta sinode daje neku vrstu cilja i smjera. “Raširi prostor svog šatora” – prekrasna je slika iz knjige proroka Izaije. Čini mi se da je dobar smjer proširiti Crkvu da primi više ljudi. A kako će to biti, naravno, ovisi o Duhu - rekao je u razgovoru.

Martin je pojasnio i kako je počeo raditi s LGBTQ zajednicom te istaknuo da uvijek bježi od kontroverznih pitanja, ali da je 2016. godine nakon ubojstva 49 LGBTQ osoba bio razočaran nedostatkom odgovora američkih biskupa.

- I pomislio sam: “Čak i u ovakvim tragičnim smrtima, ova je zajednica uglavnom nevidljiva Crkvi - rekao je.

Na pitanje oko nejasnih singala pape Franje po pitanju homoseksualnosti kaže da je on učinio više za LGBTQ zajednicu od bilo kojeg drugog pape.

- On je prvi papa koji je uopće upotrijebio riječ “gay” u javnosti. Neprestano je dopirao do ove zajednice, na razne načine, i stalno podsjeća roditelje da prihvate svoju LGBTQ djecu. Možda je najvažnije to što se usprotivio kriminalizaciji homoseksualnosti - rekao je.

Na pitanje kako se LGBTQ katolici osjećaju u Crkvi kaže da mnogo ovisi o tome gdje žive.

- Mnogo ovisi o tome gdje žive. Ako se nalaze u biskupiji, gdje su kao takvi dobrodošli, onda se osjećaju dobrodošlo. Ako su u biskupiji gdje nisu dobrodošli, osjećaju se nepoželjno. Nažalost, velik dio njihova iskustva s Crkvom – i s Bogom – ovisi o tome gdje žive. Nije li to tužno? Zar doista mislimo da je Isus želio da netko iz Betaniji manje osjeti Božju ljubav nego netko iz Betsaide? - rekao je.

