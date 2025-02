Janaf dobio još 30 dana za isporuku nafte Srbiji. Hoće li nakon toga isporuka presušiti?

Hrvatsko državna strateška tvrtka Janaf je priopćila da su uspjeli produžiti rok u kojem će isporučivati naftu preko svojih naftovoda za Srbiju, odnosno Naftnu industriju Srbije. Kod američke administracije, odnosno ureda koji provodi sankcije su isposlovali licencu za još 30 dana u kojem će isporučivati naftu, priopćili su.

- Društvo JANAF d.d. dobilo je uz pomoć svojih američkih odvjetnika i u koordinaciji s Vladom Republike Hrvatske licencu na 30 dana za nastavak transporta za rafineriju Pančevo u vlasništvu NIS-a. Vjerujemo kako će se u narednom razdoblju stvoriti okolnosti i dobiti sve suglasnosti za nastavak redovnog poslovanja - izjavio je član uprave Vladislav Veselica.

Ova odgoda primjena sankcija, odnosno mogućnost isporuke je izuzetno važna. Početkom siječnja Sjedinjene Američke države, točnije njihovo ministarstvo financija i Velika Britanija ozbiljno su udarili na rusku naftnu industriju zbog rata u Ukrajini. Sankcionirali su sve kompanije koje imaju veze s njima. Tada se na ažuriranoj listi sankcioniranih kompanija našla i Naftna industrija Srbije (NIS) čiji je 50-postotni vlasnik ruski Gazpromnjeft. Rok za primjenu sankcija je bio kraj veljače. Nafta za Srbiju stiže preko Hrvatske i bez nje bi morala prestati prerada u Srbiji. Ali to nije samo problem za susjednu zemlju, Janafu to čini 30 posto prihoda i bili bi u ozbiljnom problemu ako izgube taj posao. Daleko od očiju javnosti i hrvatski dužnosnici i tvrtka pokušavaju isposlovati nastavak suradnje. U Srbiji bi rješenje bilo da Gazpromnjeft proda svoj udio, ali to se još nije dogodilo.