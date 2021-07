JANAF d.d., Društvo koje kotira na Zagrebačkoj burzi, objavilo je danas, 29. srpnja 2021., poslovne rezultate za prvo polugodište 2021. godine. Društvo je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarilo ukupne prihode od 377,9 mil. kuna koji su veći gotovo 5% u odnosu na plan, a čime je nastavljeno uspješno poslovno razdoblje. Poslovni prihodi čine 99,5% ukupnih prihoda u tekućem razdoblju.

U prvom polugodištu ove godine JANAF d.d. ostvario je bruto dobit u iznosu od 164,8 mil. kuna, dok neto dobit iznosi 135,1 mil. kuna. Prihodi od temeljne djelatnosti Društva, transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, iznose 371,1 mil. kuna i veći su za 1% od prihoda koji su ostvareni u istom razdoblju prethodne godine te za 4,4% od planiranih. Više od 62% prihoda iz temeljne djelatnosti ostvareno je u poslovanju s inozemnim kupcima, što potvrđuje izvoznu orijentiranost kompanije. Osim transporta nafte za brojne inozemne i domaće kupce, JANAF gotovo 50% svojih prihoda iz skladištenja nafte i naftnih derivata stječe u jakoj konkurenciji na međunarodnom mediteranskom spot tržištu.

Financijski pokazatelji Društva iskazuju iznadprosječne vrijednosti – stopa EBITDA 71,18%, koeficijent ekonomičnosti 1,76 te koeficijent tekuće likvidnosti 8,74.

Društvo je u promatranom razdoblju investiralo gotovo 69 mil. kuna u spremnički prostor, cjevovodni sustav te sustave nadzora, upravljanja, sigurnosti i zaštite. U skladu s razvojem nove poslovne strategije koja se temelji na diverzifikaciji poslovanja u zelenu ekonomiju i niskougljičnu energetsku tranziciju nastavlja se s razmatranjem projekata iz područja obnovljivih izvora energije, kao i mogućih suradnji s potencijalnim partnerima.

„Ostvareni rekordni rezultati poslovanja u ovoj godini pokazatelj su kvalitetnih upravljačkih odluka te dobrog smjera i strategije poslovanja. Nastavak pozitivnog trenda rasta prihoda iz temeljne djelatnosti postignut je usprkos nepovoljnim tržišnim okolnostima vezanim za skladištenje nafte od kojeg imamo više od 40% prihoda. No, našim proaktivnim pristupom u proteklom razdoblju prevladali smo nepovoljne okolnosti na naftnom tržištu te stalno povećavamo prihode iz transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata. Rezultati takvog pristupa su stabilan novčani tijek i iznadprosječni financijski pokazatelji poslovanja. Veliki naglasak stavljamo i na diverzifikaciju poslovanja u zelenu ekonomiju i niskougljičnu energetsku tranziciju, odnosno na transformaciju JANAF-a u niskougljičnu energetsku kompaniju, a to ćemo postići izradom i provedbom nove dugoročne razvojne strategije do 2050. godine. Imamo jasnu misiju i viziju kada se radi o vođenju poslovanja, osigurali smo stabilnost upravljanja uz rast i razvoj kompanije, stoga se možemo nadati nastavku ostvarivanja dobrih rezultata i u narednom razdoblju. Postignuti poslovni uspjesi nisu ključni samo za JANAF, nego i za cijelu zemlju, s obzirom na stratešku važnost kompanije za Republiku Hrvatsku i činjenicu da JANAF predstavlja neizostavni dio hrvatske energetske neovisnosti“, istaknula je Uprava JANAF-a d.d. predvođena predsjednikom Uprave mr.sc. Stjepanom Adanićem i članom Uprave Vladislavom Veselicom.