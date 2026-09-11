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Janaf ulazi u vlasništvo tvrtke Geoenergija razvoj, s AZU-om će istraživati polja u Kazahstanu

Piše HINA,
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Janaf ulazi u vlasništvo tvrtke Geoenergija razvoj, s AZU-om će istraživati polja u Kazahstanu
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
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Janaf će dodatno društvenim ugovorom društva Geoenergija razvoj preuzeti obvezu izvršavanja dodatnih činidbi u novcu do maksimalnog iznosa od 43,68 milijuna eura, namijenjenih financiranju projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Republici Kazahstan

Uprava Jadranskog naftovoda (Janaf) potpisala je u petak dokumentaciju kojom pristupa vlasničkoj strukturi društva Geoenergija razvoj d.o.o. preuzimanjem poslovnog udjela, putem kojeg će zajedno s Agencijom za ugljikovodike financirati istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Kazahstanu.

 Kako su priopćili iz te državne transportne kompanije, članovi društva Geoenergija razvoj - Agencija za ugljikovodike i Janaf - usvojili su društveni ugovor koji će stupiti na snagu upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. To, ističu, predstavlja nastavak aktivnosti koje je odobrila Glavna skupština društva Janafa odlukom donesenom na skupštini održanoj 27. siječnja 2026. godine. 

 "Janaf će dodatno društvenim ugovorom društva Geoenergija razvoj preuzeti obvezu izvršavanja dodatnih činidbi u novcu do maksimalnog iznosa od 43,68 milijuna eura, namijenjenih financiranju projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Republici Kazahstan. U navedenom je projektu Geoenergija razvoj u travnju 2026. godine steklo status nositelja koncesije u tom istražnom polju, kao strateški partner kazahstanske nacionalne kompanije KazmunayGas", ističe se u priopćenju.
 
Podsjetimo, na izvanrednoj Glavnoj skupštini Janafa krajem siječnja izglasana je odluka o sudjelovanju u povećanju temeljnog kapitala društva Geoenergija razvoj, putem kojeg će Janaf zajedno s Agencijom za ugljikovodike financirati istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Kazahstanu.

 "Sukladno odluci, poduzet će se daljnje aktivnosti kako bi Janaf pristupio u članstvo društva Geoenergija razvoj uz Agenciju za ugljikovodike te uz preuzimanje obveze dodatnih činidbi uplatom novca do maksimalnog iznosa od 43,68 milijuna eura za potrebe financiranja projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys, u Republici Kazahstan, u strateškom partnerstvu s kazahstanskom kompanijom KazmunayGas", objavio je tada Janaf.
 

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