Jandroković dobitnicima Ponosa Hrvatske: 'Promotori ste pravih vrijednosti, ustrajte na tome'

Čestitam vam na ovom velikom priznanju koje ste zasluženo dobili, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković dobitnicima nagrade Ponos Hrvatske koju 24sata već 18 godina dodjeljuju malim, a ustvari zaista velikim herojima.

Svi koji su svih ovih godina dobili ovu nagradu, naglasio je, zaslužuju poštovanje jer su promotori vrijednosti koje nedostaju u društvu.

- Zahvalio bih onima koji su pokrenuli tu inicijativu, a to je 24sata, i svima onima koji daju doprinos. Vrijeme u kojem živimo je zahtjevno, prošla je preko nas i ta nesretna pandemija, imali smo i potrese, a nažalost i na 500-tinjak kilometara od nas bijesni rat. Teška su vremena i u takvim vremenima posebno treba voditi računa o vrijednostima, a vi ste ovdje zato što ste pokazali te vrijednosti - humanost, plemenitost, veliko srce, odvažnost, hrabrost, ljubav prema drugim čovjeku. Kada netko vlastitu komociju stavi u drugi plan i posveti se pomaganju, to su sve velike stvari. Naizgled male, ali su velike - istaknuo je.

Osvrnuo se na mlađe generacije pozvavši ih da ne žive od klikova i lajkova.

- Današnji svijet na prvi pogled stavlja na prvo mjesto jednokratne užitke koji su bez puno smisla i vrijednosti, čak često izgleda da je mlađoj generaciji najvažnije dobiti klik, like, da budu viđeni, lijepo uređeni, da im se drugi dive, no to nisu stvarne vrijednosti i smisao čovjekova života. Ovo što ste učinili mnogi od vas daje životu smisao, vi ste se podredili drugome, oplemenili njegov, a time i svoj život. I zato mi je jako drago da je utemeljena ta nagrada i da drugi vide da se to isplati činiti i da se to vidi. Ustrajte na tome - kazao je Jandroković i dodao kako su ovi ljudi velikog srca primjer koji daje obvezu i njima koji se bave politikom.

- Politika mora biti rad za javno dobro, staviti u prvi plan čovjeka, ponekad tako je, nekada i nije, ali vaši primjeri nas obvezuju da puno više o tome promišljamo, da se posvetimo brizi za drugoga i da damo sve od sebe kako bi naš posao imao smisla - zaključio je.

Najčitaniji članci