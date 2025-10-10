Obavijesti

News

Komentari 0
SLUŽBENI POSJET

Jandroković Hrvatima u Bakuu zahvalio na unaprjeđenju odnosa s Azerbajdžanom

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Jandroković Hrvatima u Bakuu zahvalio na unaprjeđenju odnosa s Azerbajdžanom
Zagreb: Sabor o izmjenama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Jandroković je zadnjeg dana boravka u toj zemlji podsjetio kako se ove godine navršilo 30 godina od uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Azerbajdžana

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji se nalazi u službenom posjetu Azerbajdžanu, sastao se s istaknutim Hrvatima koji žive i djeluju u toj zemlji, zahvalivši im na doprinosu u razvoju prijateljskih odnosa s Bakuom, priopćio je u petak Hrvatski sabor. Jandroković je zadnjeg dana boravka u toj zemlji podsjetio kako se ove godine navršilo 30 godina od uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Azerbajdžana te ustvrdio kako su odnosi trenutno izvrsni, osobito kada je u pitanju gospodarski aspekt suradnje.

"Kao vrlo važan aspekt suradnje predsjednik Hrvatskoga sabora istaknuo je i kvalitetu odnosa između građana dviju država. Stoga je okupljenim Hrvatima posebno zahvalio na osobnom doprinosu kojeg daju prijateljstvu i sadržajnim odnosima između dviju država, kao i unaprjeđenju odnosa Europske unije i Azerbajdžana", stoji u priopćenju.

Izrazio je uvjerenje kako će sastanci koje je u Bakuu održao s državnim vrhom Azerbajdžana dati snažan poticaj daljnjem razvoju bilateralnih odnosa i učestalijim kontaktima na svim razinama u budućnosti.

JAČANJE GOSPODARSTVA Jandroković u Bakuu: Hrvatska računa na Azerbajdžan kao ključnog partnera za naftu!
Jandroković u Bakuu: Hrvatska računa na Azerbajdžan kao ključnog partnera za naftu!

Uz istaknute hrvatske državljane koji u Azerbajdžanu vrlo uspješno djeluju u energetskom sektoru i sportu, večeri je nazočila i nova voditeljica Delegacije Europske unije u Bakuu, hrvatska diplomatkinja Marijana Kujundžić, te visoki predstavnici azerbajdžanske vlasti predvođeni potpredsjednikom parlamenta Azerbajdžana, Musom Gasimlijem.

Jandroković se tijekom službenog posjeta ranije sastao i s azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim i kazao da Hrvatska smatra Azerbajdžan ključnom državom u južnom Kavkazu u gospodarskom, energetskom i sigurnosnom smislu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...
OPORBA ZGROŽENA

Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...

Marina Ivandić je potpredsjednica Skupštine Zagreba i istaknuta članica Možemo. Sada će to obavljati profesionalno. Posao je isti, ali novac drastično raste: 'Ulazimo u mandat razvoja, a ona će raditi s građanima'
Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta
STRAHOTA U RIJECI

Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta

U sobi nije bilo struje pa je bio polumrak, iako dječak nije volio mrak. Bio je zaključan većinu vremena. Spavao je na podu. Odgajatelji su ga nazivali napornim i zahtjevnim. Otišli su ranije s posla bez opravdanja
VIDEO Vučić: 'Srbija želi kupiti HEP, JANAF, ma sve! Platit ćemo 50 posto više od nekog drugog'
IZVANREDNO OBRAĆANJE

VIDEO Vučić: 'Srbija želi kupiti HEP, JANAF, ma sve! Platit ćemo 50 posto više od nekog drugog'

Ono što je najvažnije, to je da građani Srbije razumiju da to nije upereno protiv pojedinca ili nekoga u državnom aparatu, to je nešto što će pogoditi svakog građanina, rekao je Vučić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025