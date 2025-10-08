Obavijesti

JAČANJE GOSPODARSTVA

Jandroković u Bakuu: Hrvatska računa na Azerbajdžan kao ključnog partnera za naftu!

Piše hina,
Zagreb: Sabor o izmjenama Zakona o nadzoru drzavne granice | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dvojica predsjednika razgovarali su o produbljivanju parlamentarne dimenzije odnosa te su izrazili zadovoljstvo jačanjem gospodarske suradnje i kontinuiranim porastom trgovinske razmjene

Hrvatska smatra Azerbajdžan ključnom državom u Južnom Kavkazu u gospodarskom, energetskom i sigurnosnom smislu, kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na sastanku s azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim u srijedu u Bakuu, priopćeno je iz Sabora. 

Jandroković i Alijev suglasni su da su odnosi Hrvatske i Azerbajdžana izvrsni, dinamični i u usponu. Ove se godine navršava 30 godina od uspostave diplomatskih odnosa između dviju država, a njihovo srateško partnerstvo inicirano je upravo prilikom posjeta predsjednika Alijeva Hrvatskoj 2013. godine, navodi se u priopćenju. 

Dvojica predsjednika razgovarali su o produbljivanju parlamentarne dimenzije odnosa te su izrazili zadovoljstvo jačanjem gospodarske suradnje i kontinuiranim porastom trgovinske razmjene.

Strateški važnom ocijenjena je suradnja s azerbajdžanskom državnom energetskom tvrtkom SOCAR jer vrlo visoki udio sirove nafte na hrvatsko tržište dolazi upravo iz Azerbajdžana.

Predsjednik hrvatskog parlamenta naglasio je i značajan potencijal hrvatskih tvrtki zainteresiranih za sudjelovanje na projektima opskrbe električnom energijom u Azerbajdžanu, a razgovaralo se i o mogućnostima ulaganja u području turizma.

Azerbajdžanu je na raspolaganju i hrvatska stručnost u poslovima razminiranja, kazao je Jandroković.

Istaknuo je i da Hrvatska podupire dosad ostvareni napredak u normalizaciji odnosa Azerbajdžana i Armenije, ocijenivši to važnim doprinosom stabilnosti južnog Kavkaza.

Jandroković boravi u službenom dvodnevnom posjetu Azerbajdžanu i u nastavku ga očekuju sureti s predsjednicom tamošnjeg parlamenta Sahibom Gafarovom i premijerom Alijem Asadovim te s istaknutim Hrvatima u Azerbajdžanu.  

