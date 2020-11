Nakon tre\u0107e stanke, sjednica je nastavljena. Vi\u0161ak zastupnika iza\u0161ao je iz sabornice pa su nastavili s izja\u0161njavanjem o amandmanima.

Jandroković izbacio Mostovce jer ih je previše došlo na posao: 'Gdje su HDZ-ovci? Sramota!'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković primijetio je da je u sabornici dvoje zastupnika Mosta više. Prema Poslovniku donesenom zbog epidemije, smije biti dvoje, a bilo ih je četvero

<p>Saborski zastupnici u utorak nastavljaju s obrazlaganjem amandmana koji se tiču godišnjih planova Hrvatskih željeznica i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vlada ih sve redom odbija, a odmah na početku zaiskrilo je između predsjednika Sabora <strong>Gordana Jandrokovića</strong> i Mostovih zastupnika.</p><p>Naime, Mostov <strong>Miro Bulj</strong> obrušio se na zastupnike kojih nema. Zbog epidemioloških mjera u sabornici može biti 41 zastupnik, ali su ujutro na posao došla tek nekolicina njih. </p><p>- Raspravljamo o amandmanima koji su bitni za građane, koje Vlada sve redom odbija, a ovdje nema zastupnika da brane interese tih građana - poručio je Bulj na što mu je Jandroković rekao da se ne brine on za druge zastupnike. </p><p>- Nije fer kontinuirano prozivati one koji nisu ovdje - rekao je Jandroković.</p><p>A onda je shvatio da je Mostovih zastupnika u sabornici više nego što ih smije biti. U sabornici ih, prema Poslovniku donesenom zbog epidemije, smije biti dvoje, a bilo ih je četvero. Jandroković im je poručio da dvoje izađu, ali nisu htjeli.</p><p>- Ovdje može biti 41 zastupnik, a nema ih. Nema ni vaših zastupnika pa će nas biti četvero. Sramite se - poručili su Mostovci.</p><p>Jandroković je odredio stanku od 15 minuta da se dogovore kojih dvoje će sudjelovati na raspravi u sabornici. </p><p>Nakon stanke, Mostovih zastupnika opet je ušlo četvero, a više je ušlo i Suverenista. </p><p>- U sabornici može biti istovremeno dva zastupnika iz Mosta, jedan Suverenista. I ne sjedite u svojim klupama. Počet ću davati opomene, prvu, drugu, treću, četvrtu da na kraju nećete moći dva dana nazočiti raspravama, što ne bih želio - poručio je Jandroković no zastupnici nisu htjeli izaći van.</p><p>- Nema rasprave dok ne izađe višak van. Neću se svađati, morate biti dva iz Mosta i jedan Suverenist - dodao je predsjednik Sabora. </p><p>- Evo, dragi građani, nikoga iz HDZ-a nema, a nas tjeraju iz sabornice - poručio je Mostov <strong>Nikola Grmoja</strong>. Jandroković je opet odredio stanku. </p><p><strong>Milan Vrkljan </strong>u ime Domovinskog pokreta poručio je kako je Jandrokovićevo ponašanje neprihvatljivo.</p><p>- Nije vaša uloga da zastupate pozicije nekih određenih stranaka - poručio je.</p><p>Jandroković je istaknuo kako nije branio poziciju vladajućih nego pravila koja su donijeli zbog epidemije.</p><p>- Građani će vidjeti da li nekoga ima ili nema i iz tog će donositi zaključke. Ja nisam branio poziciju vladajućih, nego svakog zastupnika. Može se dogoditi da neće biti zastupnika iz Domovinskog pokreta pa će prozivati vas. To nije korektno, nije obaveza zastupnika da sjede ovdje dok se obrazlažu amandmani - poručio je Jandroković.</p><p>Grmoja mu je poručio da oni neće šutke pustiti ovakvo ponašanje.</p><p>- Nema niti jednog zastupnika vladajuće većine, a pozivate se na epidemiološke mjere u praznoj sabornici i nama ne date da sjedimo tu. One koji primaju plaću, a ne dolaze na posao nagrađujete. Mi ćemo naći načina kako se suprotstaviti tome, nećemo šutke gledati - poručio je apeliravši na Jandrokovića da Mostovim zastupnicima da još mjesta u glavnoj dvorani jer oni svi dolaze na posao.</p><p>- Za to morate dobiti dovoljno mandata na izborima - odgovorio mu je Jandroković.</p><p>Podsjetio je kako je Predsjedništvo zajednički donio odluku o tome koliko zastupnika može sjediti u sabornici.</p><p>Mostov <strong>Marin Miletić</strong> istaknuo je kako je nelogično držati se pravila o tome koliko iz kojeg Kluba smije u sabornici sjediti zastupnika u trenutku kad nema svih 41 unutra.</p><p>- Ako je sabornica prazna, onda vas molimo da mi koji želimo raditi sjedimo unutra. Kad dođe netko drugi, onda će netko od nas izaći - rekao je. </p><p>Jandroković je ponovno istaknuo kako su pravila takva i ponovno odredio stanku.</p><p>Nakon treće stanke, sjednica je nastavljena. Višak zastupnika izašao je iz sabornice pa su nastavili s izjašnjavanjem o amandmanima.</p><p>- Predsjednik Jandroković izbacio nas je iz ovog časnog Doma jer nas je previše došlo na posao. Ne znam da li bih se smijao ili bio duboko žalostan - poručio je kasnije novinarima Miletić podsjetivši kako je pet Mostovaca dan prije 13 sati sjedilo u sabornici i branilo amandmane, ali da ih potpredsjednici Željko Reiner i Ante Sanader nisu izbacivali van.</p><p>- Dakle, jučer smo mogli biti u sabornici, danas ne možemo biti, iako niti jednog jedinog zastupnika HDZ-a nije bilo ni jučer, a ni danas. Mislim da se s tim ne šalje dobra poruka kooperativnosti, suradnje - rekao je. </p><p>Govoreći o amandmanima, kojih je Most podnio 160 od ukupno 300, istaknuo je kako su ih vladajući sve redom odbili. </p><p>- Ovo je poruka bahatosti, oni poručuju "mi smo ti koji sjedimo na pijedestalu moći i radit ćemo sve što god hoćemo bez oporbe." Ali oporba neće šutjeti, neće biti mrtva oporba na papiru. Prihvaćeni su neki amandmani, IDS-u jedan i SDP-u jedan, a to je otprilike kao kada gladnog čovjeka dovedete negdje na objed pa mu date kikiriki i kažete "evo, najedi se dobro." To su jučer vladajući napravili IDS-u i SDP-u,a svi ovi krucijalni amandmani, koji su bili usmjereni na razvitak društva, oni su svi odbijeni - rekao je istaknuvši kako Vlada od oporbe traži konsenzus i ruku suradnje samo kad njoj treba. </p><p>- Mi se s time ne možemo nikako složiti - poručio je. </p><p><strong>Marijan Pavliček</strong>, zastupnik Suverenista, istaknuo je kako im se i dalje oduzimaju Ustavom zajamčena prava.</p><p>- Odluka da ispred Hrvatskih suverenista u sabornici može biti samo jedna osoba, iz Mosta dvije osobe, a iz Domovinskog pokreta tri je neprihvatljiva. Možemo se složiti da u sabornici može biti maksimalno 41 osoba, s obzirom na epidemiološku situaciju, ali nije bitno iz koje političke opcije. S druge strane, vladajući uopće nisu u sabornici i bitno je samo držati se broja 41 - istaknuo je dodavši kako korona virus ne gleda stranačku pripadnost i nije zaraza samo unutar jedne stranke nego prelazi s jedne na druge.</p><p>- Ovo je smiješna situacija i ovakvom odlukom su nam uskraćena prava na rad i ne možemo predstavljati svoje birače. Kada je sabornica prazna i zastupnika vladajućih nema, zašto nam ne bi dopustili da budemo unutra, bez obzira na to iz kojeg kluba dolazili - pita se Pavliček. </p><p>Predsjednik Suverenista, <strong>Hrvoje Zekanović</strong>, ukazao je na nelogičnost da zastupnika u sabornici može biti samo 41 istaknuvši kako je preko 20 njih već preboljelo Covid, uključujući i njega. </p><p>Ukazao bih na nelogičnost jer je 20-ak zastupnika preboljelo koronavirus i imamo imunitet.</p>