Prije glasanja o Državnom proračunu za iduću godinu, odnosno najprije o čak 450 amandmana, zastupnici su zatražili stanku kako bi još jednom ukazali na činjenicu da je Vlada prihvatila tek pet oporbenih amandmana kojima su htjeli poboljšati izdvajanja za određene stavke te objasnili razloge zašto proračun neće podržati. Svi oporbeni su ukazali na smanjenje sredstava za zdravstvo i borbu protiv korupcije, a istodobno povećanje za obranu zbog nabavke borbenih aviona.

- Suverenisti neće podržati ovaj prijedlog proračuna jer su svi naši amandmani odbijeni i jer ova vlast nije prepoznala rak ranu hrvatskog društva, a to je demografija. Najveći apsurd je da vlada HDZ-a nije prihvatila amandman kojim smo htjeli uvesti institut roditelj-odgojitelj u cijeloj Hrvatskoj, a istodobno se u Zagrebu protive ukidanju. Nije im stalo do djece i do mnogobrojnih obitelji, promovira se kultura smrti, a ne kultura života - poručio je predsjednik Suverenista Marijan Pavliček.

Jandroković izbacio Vidović Krišto iz sabornice

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izbacio je iz sabornice nezavisnu zastupnicu Karolinu Vidović Krišto, koja je tražila da se oda počast ubijenoj djeci u Domovinskom ratu. Jandroković joj je poručio kako to ne može tako pa je tražio da sjedne. Kako ona to nije htjela učiniti, a nastavila je govoriti, Jandroković joj je dao jednu, pa drugu, pa treću, a zatim i četvrtu opomenu koja znači udaljenje sa sjednice.

- Kad je u pitanju izražavanje počasti, to trebamo dogovoriti unaprijed, a ne ovako. Ovo sam učinio jer smatram da se radi o zlouporabi koja nije primjerena. Odavanje počasti svakako zaslužuje da se radi, imali smo mnogo takvih situacija, ali ovo je krajnje neprimjereno, provokacija kojom mene želi dovesti u neugodnu situaciju - rekao je predsjednik Sabora.

Mostova Marija Selak Raspudić ukazala je na činjenicu da je Vlada oporbene amandmane odbila, a neke iste koje je HDZ uputio, prihvatila.

- Za borbu protiv protiv korupcije ste odlučili dati tek 16.000 kuna, a niste htjeli prihvatiti naših 10 milijuna kuna - poručila je.

'Nitko pri zdravoj pameti ovaj proračun ne može prihvatiti'

Šef SDP-a Peđa Grbin istaknuo je kako prema proračunu parlamentarne većine u Hrvatskoj očito cvjetaju ruže.

- Očito je sve super pa se u 2022. neće trebati boriti protiv korupcije. Sredstva za to ne da su mala, nego su nikakva, smiješna. U 2022. očito nećemo imati ni zdravstvenih problema, korona kriza je očito prestala, svi oni koji zbog korone nisu mogli pristupiti liječenju drugih bolesti očito su izliječeni kad drastično smanjujemo sredstva za zdravstvo. A istodobno se za avione ima i ta stavka iz dana u dan raste - poručio je naglasivši kako nitko pri zdravoj pameti ovaj proračun ne može prihvatiti.

Na isto je upozorila i predsjednica Radničke fronte, Katarina Peović.

- Umirovljenici, radnici, nezaposleni, iseljeni, ovaj proračun trebate s pažnjom pogledati. Ovim proračunom vam se poručuje da je važno izdvajati za obranu, a ne za zdravstvene ustanove. One u vlasništvu države su bile tek milijardu kuna, ali za avione imamo preko dvije milijarde - istaknula je.

Vilim Matula u ime Zeleno-lijevog bloka poručio je kako su odbijeni i njihovi amandmani o uvođenju hitne helikopterske službe, građanskom odgoju te o očuvanju filmske baštine.

'Proračun nije iskorak, ne nudi budućnost nego dno za Hrvatsku'

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš naglasila je kako se u proračunu ne vide nikakvi iskoraci u idućoj godini.

- Pokazuje da Hrvatsku želite ostaviti tamo gdje jest, u društvu najlošijih, naših vjernih prijateljica Bugarske i Rumunjske. Lakoća kojom ste odbijali amandmane zabrinjava. Ovaj proračun nije iskorak, ne nudi budućnost, nudi dno za Hrvatsku - istaknula je.

Davor Bernardić u ime Kluba Socijaldemokrata poručuje kako se cijela Europa priprema za krizu, a da se naša Vlada ponaša kao da se ništa ne događa.

- Jer kako drugačije objasniti da u 2022. godini praktički uopće ne planirate potpore gospodarstvu. Od šest milijardi koje ste podijelili za potrebe izbora 2020. do mizernih milijuna kojima planirate pomoći gospodarstvu u idućoj godini. Zdravstveni sustav je na rubu snaga, a proračun za zdravstvo smanjujete. Ono što je sramotno, volite se pohvaliti borbom protiv korupcije, a u isto vrijeme osigurali ste za to tek mizernih 16.000 kuna - rekao je.

Daniel Spajić iz Domovinskog pokreta upozorio je kako Vlada nije prihvatila njihov amandman za povećanjem sredstava za obnovu Banovine.